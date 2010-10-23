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Prius ailesi genişliyor, artık Tayland'da da Prius üretimi yapılacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Prius ailesi genişliyor, artık Tayland'da da Prius üretimi yapılacak
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Toyota'nın iddialı hybrid modeli Prius, Chevrolet Volt ve Nissan LEAF'in üretim versiyonlarının ortaya çıkmasıyla birlikte manşetlerde daha az yer bulmaya başladı. MPV versiyonunun üretileceğinin açıklanmasıyla Prius severleri heyecanlandıran Toyota, yeni karoser seçenekleriyle artan üretim hacmini karşılamak için Tayland fabrikasında da Prius üretimine başlanacağını açıkladı.

Tayland'daki Prius üretimi; Corolla, Camry ve Camry Hybrid gibi modellerin üretiminin de yapıldığı Gateway fabrikasında Kasım ayında başlayacak. Tayland, Çin ve Japonya'dan sonra Prius'un üretildiği 3. ülke olacak. Toyota bu kararın hybrid modelleri dünya genelinde daha popüler yapmak için verildiğini açıkladı. Toyota Motor Company Tayland Başkanı Kyoichi Tanada bu kararla ilgili ''Mükemmel çevresel performansı, tasarımı ve ileri teknolojisiyle, Prius'un Tayland'da daha fazla insana sürüş zevki yaşatacağını umuyorum.'' ifadesinde bulundu.

Toyota Tayland fabrikasında kaç adet Prius üretimi yapılacağını hala açıklamasa da bir şirket sözcüsü, Tayland fabrikasındaki üretimin diğer karoser seçeneklerinin üretimi başlayana kadar sadece bölgesel market için olabileceğini belirtti.


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TikaMasala 9 yıl
Tayland Çin'e olan yakınlığı (Lityumun ana kaynağı) nedeniyle iyi ve yerinde bir seçim. İşçilikte buradan çok daha ucuz. Direksiyonda sağda, yani orda üretilen araçlar asıl olarak ASYA pazarına sürülecek gibi.
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yc#1 9 yıl
Ülkemizde melez otomobillere ABD'de olduğu gibi ciddi vergi avantajı getirilir ve gümrük birliği ülkelerinde de talep patlaması olursa bu dediğiniz gerçekleşebilir.
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vector x-31 9 yıl
iç konsol görüntüsü yokmu ?
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B R S 9 yıl
Toyota Priusu yıllardan beri takip ediyorum ama çizgisinden ödün vermeyen Toyotanın bu modelinin neden Türkiye'de üretimi yapılmadığını gerçekten anlamiyorum...
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