Prius ailesi genişliyor, artık Tayland'da da Prius üretimi yapılacak

Toyota'nın iddialı hybrid modeli Prius, Chevrolet Volt ve Nissan LEAF'in üretim versiyonlarının ortaya çıkmasıyla birlikte manşetlerde daha az yer bulmaya başladı. MPV versiyonunun üretileceğinin açıklanmasıyla Prius severleri heyecanlandıran Toyota, yeni karoser seçenekleriyle artan üretim hacmini karşılamak için Tayland fabrikasında da Prius üretimine başlanacağını açıkladı.

Tayland'daki Prius üretimi; Corolla, Camry ve Camry Hybrid gibi modellerin üretiminin de yapıldığı Gateway fabrikasında Kasım ayında başlayacak. Tayland, Çin ve Japonya'dan sonra Prius'un üretildiği 3. ülke olacak. Toyota bu kararın hybrid modelleri dünya genelinde daha popüler yapmak için verildiğini açıkladı. Toyota Motor Company Tayland Başkanı Kyoichi Tanada bu kararla ilgili ''Mükemmel çevresel performansı, tasarımı ve ileri teknolojisiyle, Prius'un Tayland'da daha fazla insana sürüş zevki yaşatacağını umuyorum.'' ifadesinde bulundu.

Toyota Tayland fabrikasında kaç adet Prius üretimi yapılacağını hala açıklamasa da bir şirket sözcüsü, Tayland fabrikasındaki üretimin diğer karoser seçeneklerinin üretimi başlayana kadar sadece bölgesel market için olabileceğini belirtti.