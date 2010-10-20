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Prius Düşünüldüğü Kadar Çevreci Değil!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,3b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Prius Düşünüldüğü Kadar Çevreci Değil!
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Bu zamana kadar hep hybrid veya tam elektrikli otomobillerin çevre korunumu konusunda geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillere oranla ne derece önde olduğunu, teknik değerler içeren haberlerimizle açıkladık.Evet, kesinlikle kullanım sırasında Prius gibi hybridler ve tam elektrikli otomobiller (EV) geleneksel içten yanmalı modellere göre gerek tüketim gerekse emisyon değerleri konusunda çok önde. Peki ya öncesi?

İşte tam da burada soru işaretleri belirmeye başlıyor. Bu konuda Prius için bir araştırma yapıldı ve çevre konusunda çok titiz olduğu bilinen Toyota'nın özellikle üretim sırasında diğer önemli otomobil üreticilerine göre çevreye daha fazla zararlı atık ve emisyon bıraktığı belirlendi. Prius modeliyle kullanım sırasındaki emisyon değerlerinde hep ortalamanın üstünde, ön sıralarda yer alan Toyota; üretim sırasında aynı başarıyı gösteremiyor ve salınan emisyon konusunda ortalamanın az da olsa gerisinde kalıyor. Buna neden olarak ise elektrik motoru ve bataryaların üretimi sırasında çevreye salınan ekstra hidrokarbon ve tanecikli maddeler olarak gösteriliyor.

Daha önce de bu tarz çalışmalar olsa da bir marka-model direkt olarak suçlanmamıştı. Şimdi ise bu konu tamamen Prius üzerinden tartışılmaya başlanıyor. Bakalım Toyota yetkilileri bu haberlere nasıl karşılık verecek?


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berkayacan 7 yıl
Nedense bayiliyorum bu araca tipi cok hosuma gidiyor ozellikle siyah veya beyazi
ayrica dedikleri gibi sarj etme durumu yok fren enerjisi geri kazanimi ve belli surat ustunde aracin kendini sarj etme ozelligi var. Sehirler arasi giderkende abartili yakacagini sanmiyorum tum yolu 150ustu gitmedigimize gore standart suratlerde arac gayet iyi yakacaktir, ayrica full donanimlisinin ici gayet sik donanimi yuksek
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haluk 23 7 yıl
yine de dpfsiz ve/veya 10 numara yağ yakan dizellerden iyidır. :)
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senersongur 7 yıl
20.000 Euro falan olsa alınabilir ama 47.000 Euro'ya kimse almaz.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar ben Japonya'da yasıyorum prius aldım çok super aylık 300 dolar karliyim 1.5 ve 1.8 motorlu var burdaki fiyatı 25 bin dolar turkiyede de alacam Japon malindan şaşmayın ne olursa olsun araba elektronik hepsi tavsiye ederim tskler
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Amedra 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaslar ben Japonya'da yasıyorum prius aldım çok super aylık 300 dolar karliyim 1.5 ve 1.8 motorlu var burdaki fiyatı 25 bin dolar turkiyede de alacam Japon malindan şaşmayın ne olursa olsun araba elektronik hepsi tavsiye ederim tskler

Üye ol da bari bir iki soru soralım sana.
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CyberExplorer 9 yıl
Senelerdir bilinen bir gerçek. Elektrikli yada Hibrid araçlar çevre dostu felan değiller. Aracın üretimi sırasında çok çok daha fazla çevre kirletiliyor. Ayrıca ucuz yada az felanda yakmıyorlar. 5-10 sene sonra o lityum piller bozulunca öpücükle mi değişecek sanıyor insanlar. Arabanın yarı parası kadar sizden lityum pil parası isteyecekler.
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thunderwatcher 9 yıl
Bilmediğini bilmeyenden uzak duracaksın arkadaş... Prius türünün ilk örneklerindendir. Uzun süredir piyasada. Evet, olumsuz yanları var. Hatta sıklıkla aracın "kendi kendine yürüyüp gittiği" de söylendi. Ancak kullanan herkesin son derece etkilendiği bir araçtır prius. 100km'de 4lt yakıt tükettiği söyleniyor. Benim arabanın yarısından da az! Bu nerden baksanız ayda 180TL kar etmem anlamına geliyor. Az para değil. Hibrit araçlar şarj edilmez arkadaşlar. Fren yaptığınızda ya da gaza basmazken otomatik devreye giren bir dinamo pilleri kendiliğinden şarj eder. Uzun süre gaza basıp pilleri bitirdiğinizde, araç çekişten düştüğünde, belirli bir deviri ya da hızı (sanırım 90km idi) aştığınızda ise standart içten yanmalı benzin motoru devreye girer. Prius ile uzun yol yapılır. Çok da güzel olur. Şehir içinde de en çok yakıt harcayan dur kalk işlemlerini elektrik motoruyla yaptığınızdan ciddi bir yakıt kazanımınız olur. Mantıklıdır. Ben severim. Elektrik motoru güçlü ve sessizdir. Şarja takma sorunu da olmayan hibritleri severim. Ama prius eskidi biraz toyotadan daha iyi, daha yeni, daha güçlü hibritler bekliyoruz artık...
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yakışıklıinsan2 9 yıl

thunderwatcher

Bilmediğini bilmeyenden uzak duracaksın arkadaş... Prius türünün ilk örneklerindendir. Uzun süredir piyasada. Evet, olumsuz yanları var. Hatta sıklıkla aracın "kendi kendine yürüyüp gittiği" de söylendi. Ancak kullanan herkesin son derece etkilendiği bir araçtır prius. 100km'de 4lt yakıt tükettiği söyleniyor. Benim arabanın yarısından da az! Bu nerden baksanız ayda 180TL kar etmem anlamına geliyor. Az para değil. Hibrit araçlar şarj edilmez arkadaşlar. Fren yaptığınızda ya da gaza basmazken otomatik devreye giren bir dinamo pilleri kendiliğinden şarj eder. Uzun süre gaza basıp pilleri bitirdiğinizde, araç çekişten düştüğünde, belirli bir deviri ya da hızı (sanırım 90km idi) aştığınızda ise standart içten yanmalı benzin motoru devreye girer. Prius ile uzun yol yapılır. Çok da güzel olur. Şehir içinde de en çok yakıt harcayan dur kalk işlemlerini elektrik motoruyla yaptığınızdan ciddi bir yakıt kazanımınız olur. Mantıklıdır. Ben severim. Elektrik motoru güçlü ve sessizdir. Şarja takma sorunu da olmayan hibritleri severim. Ama prius eskidi biraz toyotadan daha iyi, daha yeni, daha güçlü hibritler bekliyoruz artık...






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UnreaCHaBLe 9 yıl
kaynak?
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**osk@r78** 7 yıl thunderwatcher
thunderwatcher

Bilmediğini bilmeyenden uzak duracaksın arkadaş... Prius türünün ilk örneklerindendir. Uzun süredir piyasada. Evet, olumsuz yanları var. Hatta sıklıkla aracın "kendi kendine yürüyüp gittiği" de söylendi. Ancak kullanan herkesin son derece etkilendiği bir araçtır prius. 100km'de 4lt yakıt tükettiği söyleniyor. Benim arabanın yarısından da az! Bu nerden baksanız ayda 180TL kar etmem anlamına geliyor. Az para değil. Hibrit araçlar şarj edilmez arkadaşlar. Fren yaptığınızda ya da gaza basmazken otomatik devreye giren bir dinamo pilleri kendiliğinden şarj eder. Uzun süre gaza basıp pilleri bitirdiğinizde, araç çekişten düştüğünde, belirli bir deviri ya da hızı (sanırım 90km idi) aştığınızda ise standart içten yanmalı benzin motoru devreye girer. Prius ile uzun yol yapılır. Çok da güzel olur. Şehir içinde de en çok yakıt harcayan dur kalk işlemlerini elektrik motoruyla yaptığınızdan ciddi bir yakıt kazanımınız olur. Mantıklıdır. Ben severim. Elektrik motoru güçlü ve sessizdir. Şarja takma sorunu da olmayan hibritleri severim. Ama prius eskidi biraz toyotadan daha iyi, daha yeni, daha güçlü hibritler bekliyoruz artık...

+1
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H.E 9 yıl
Üretilirken normalden fazla atık salınsa de bence çok abartılacak birşey değil.Çünkü ilerleyen yıllarda kullanıldıkça normalden daha az gaz salınımı olacağı için dengeler diye düşünüyorum birbirini.
Bu arabadan Türkiye'de var mı?hiç görmedim
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atilla-R 9 yıl
Türkiye de bi allahın kulu kullanmaz bunu
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Duratorq 9 yıl

_deadmaster

Üretilirken normalden fazla atık salınsa de bence çok abartılacak birşey değil.Çünkü ilerleyen yıllarda kullanıldıkça normalden daha az gaz salınımı olacağı için dengeler diye düşünüyorum birbirini.
Bu arabadan Türkiye'de var mı?hiç görmedim



Araç ülkemizde de satışta.


toyota.com.tr/...
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uurll 7 yıl H.E
_deadmaster
Üretilirken normalden fazla atık salınsa de bence çok abartılacak birşey değil.Çünkü ilerleyen yıllarda kullanıldıkça normalden daha az gaz salınımı olacağı için dengeler diye düşünüyorum birbirini.
Bu arabadan Türkiye'de var mı?hiç görmedim


Bir kac defa gordum istanbulda
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