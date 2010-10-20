Prius Düşünüldüğü Kadar Çevreci Değil!

Bu zamana kadar hep hybrid veya tam elektrikli otomobillerin çevre korunumu konusunda geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillere oranla ne derece önde olduğunu, teknik değerler içeren haberlerimizle açıkladık.Evet, kesinlikle kullanım sırasında Prius gibi hybridler ve tam elektrikli otomobiller (EV) geleneksel içten yanmalı modellere göre gerek tüketim gerekse emisyon değerleri konusunda çok önde. Peki ya öncesi?

İşte tam da burada soru işaretleri belirmeye başlıyor. Bu konuda Prius için bir araştırma yapıldı ve çevre konusunda çok titiz olduğu bilinen Toyota'nın özellikle üretim sırasında diğer önemli otomobil üreticilerine göre çevreye daha fazla zararlı atık ve emisyon bıraktığı belirlendi. Prius modeliyle kullanım sırasındaki emisyon değerlerinde hep ortalamanın üstünde, ön sıralarda yer alan Toyota; üretim sırasında aynı başarıyı gösteremiyor ve salınan emisyon konusunda ortalamanın az da olsa gerisinde kalıyor. Buna neden olarak ise elektrik motoru ve bataryaların üretimi sırasında çevreye salınan ekstra hidrokarbon ve tanecikli maddeler olarak gösteriliyor.

Daha önce de bu tarz çalışmalar olsa da bir marka-model direkt olarak suçlanmamıştı. Şimdi ise bu konu tamamen Prius üzerinden tartışılmaya başlanıyor. Bakalım Toyota yetkilileri bu haberlere nasıl karşılık verecek?