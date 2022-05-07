Badger 2040 programlanabilir E-Ink ekran projesi

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Son dönemde daha çok fiyat yükselişleri ile gündeme gelse de Raspberry Pi geliştirici kartları ilginç projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Badger 2040 programlanabilir ekrana sahip şık bir kart projesi olmuş.

Badger 2040 özellikleri ve fiyatı

85mm x 48mm x 9mm ölçülere sahip olan devre kartının üzerinde 2.9 inçlik renksiz bir E-Ink ekran yer alıyor. Çift Cortex-M0+ çekirdekli Raspberry Pi RP2040 mikro kontrolcüsünü kullanan kartın ismi de buradan geliyor. Bellek tarafında 246kB SRAM ve 2MB QSPI flash bulunuyor.

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Ön kısımda ekran ve 5 farklı kullanıcı tuşu bulunuyor. Arka kısımda Qwiic/STEMMA QT bağlantısı, USB Tip-C güç bağlantısı, çift AAA pil ile güç alabilen JST-PH bağlantısı, reset ve başlatma tuşları bulunuyor. Kart C/C++, MicroPython ve CircuitPython ile programlanabiliyor. Bununla birlikte entegre bir şarj devresine yer verilmemiş.

Programcılıktan hoşlananlara hitap eden Badger 2040 geliştirici kartı sadece kart olarak 17$ fiyat etiketine sahip. Pil, kayış, USB kablosundan oluşan set ise 23.5$ olarak satılıyor. Kartın 3 boyutlu yazıcılar için fonksiyonel muhafaza projeleri de mevcut. Firma Github ve kendi sitesinde pek çok yazılım örneğini paylaşmış.



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Programcılığı sevenlere Badger 2040 ekran projesi