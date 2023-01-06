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    Razer surround ses destekli boyun yastığını duyurdu

    CES 2023 fuarında tanıtılan ilginç ürünlerden birisi de Project Carol boyun yastığı oldu. Oyuncu yastığı hem surround ses sağlıyor hem de titreşimli geri bildirim veriyor. 
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    Razer Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz dönemlerde de ilginç oyuncu ekipmanları ile karşımıza çıkan Razer bu kez surround ses sunan bir boyun yastığı tanıttı. Project Carol adındaki ürün oyunculara yoğun bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

    Project Carol nedir?

    Project Carol konsept tasarımı bir oyuncu boyun yastığı ürünü. Elastik kayışlar ile tüm oyuncu koltuklarına uyum sağlayabiliyor. 2.4GHz adaptörü ile bilgisayarlara bağlanan yastık tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor.

    Yakın alan surround ses teknolojisi ile donatılan boyun yastığı ayrıca Razer HyperSense sayesinde sesleri titreşime çevirerek oyuncunun kafa arkasına gönderiyor. Böylece oyuncu arkasında gerçekleşen tüm hareketleri duyabiliyor. İki kenardaki kanatları kulağınıza doğru katladığınızda ise en yoğun tecrübeyi elde ediyorsunuz. Project Carol ne zaman hayata geçecek şimdilik bilinmiyor.

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