Samsung Galaxy 23 serisinin tasarımını onaylayan kılıf görselleri sızdı

Ultra'daki sensörleri önemli ölçüde büyük
Samsung Galaxy S23 ve S23+ modellerinini deri kılıfları akıllı telefonların selefleri gibi yuvarlak köşelere sahip olduğunu doğruluyor. Üzerlerinde üç kamera sensörü için oyuklar var. Galaxy S23 Ultra kılıfları ise daha düz ve daha az kıvrımlı köşeleri gösteriyor. Ana kamera sensörleri için bırakılan oyukların Galaxy S22 Ultra'nınkinden daha büyük olması da gözlerden kaçmıyor.
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..