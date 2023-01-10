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    Samsung Galaxy 23 serisinin tasarımını onaylayan kılıf görselleri sızdı

    Samsung önümüzdeki birkaç hafta içinde merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansman yaklaşırken Galaxy S23 serisi için tasarlanan resmi kılıf görselleri internete düştü.
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    Samsung Galaxy 23 kılıf görselleri, serinin tasarımını onayladı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 ile ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Güney Koreli şirket yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 1 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansman için geri sayıma geçilirken son olarak cihazların kılıf görselleri internete düştü.
    Samsung Galaxy 23 kılıf görselleri, serinin tasarımını onayladı Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan görüntüler Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için tasarlanan kılıfları gözler önüne sererken, aynı zamanda amiral gemisi akıllı telefonların çerçeve şekli ve kamera tasarımını açıkça gösteriyor. Ambalajların arka kısmında "Samsung tarafından tasarlanmıştır" yazısı olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile karşımızda resmi kılıflar duruyor.

    Samsung Galaxy 23 kılıf görselleri, serinin tasarımını onayladı Tam Boyutta Gör

    Ultra'daki sensörleri önemli ölçüde büyük

    Samsung Galaxy S23 ve S23+ modellerinini deri kılıfları akıllı telefonların selefleri gibi yuvarlak köşelere sahip olduğunu doğruluyor. Üzerlerinde üç kamera sensörü için oyuklar var. Galaxy S23 Ultra kılıfları ise daha düz ve daha az kıvrımlı köşeleri gösteriyor. Ana kamera sensörleri için bırakılan oyukların Galaxy S22 Ultra'nınkinden daha büyük olması da gözlerden kaçmıyor.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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