Samsung Galaxy 23 serisinin tasarımını onaylayan kılıf görselleri sızdı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 ile ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Güney Koreli şirket yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 1 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Lansman için geri sayıma geçilirken son olarak cihazların kılıf görselleri internete düştü.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan görüntüler Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için tasarlanan kılıfları gözler önüne sererken, aynı zamanda amiral gemisi akıllı telefonların çerçeve şekli ve kamera tasarımını açıkça gösteriyor. Ambalajların arka kısmında "Samsung tarafından tasarlanmıştır" yazısı olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile karşımızda resmi kılıflar duruyor.

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Ultra'daki sensörleri önemli ölçüde büyük

Samsung Galaxy S23 ve S23+ modellerinini deri kılıfları akıllı telefonların selefleri gibi yuvarlak köşelere sahip olduğunu doğruluyor. Üzerlerinde üç kamera sensörü için oyuklar var. Galaxy S23 Ultra kılıfları ise daha düz ve daha az kıvrımlı köşeleri gösteriyor. Ana kamera sensörleri için bırakılan oyukların Galaxy S22 Ultra'nınkinden daha büyük olması da gözlerden kaçmıyor.

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Samsung Galaxy 23 kılıf görselleri, serinin tasarımını onayladı