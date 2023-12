Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, günümüzde Game Pass'e benzer her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium Aralık oyunları

Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony Playstation 5 Pro'nun ayrıntılı özellikleri sızdı! 3 gün önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 19 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 19 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Grand Theft Auto 5, Metal: Hellsinger, Shadowrun serisi gibi popüler yapımlar yer alıyor. İşte PS Plus'a Aralık ayında eklenecek oyunlar:

Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

MotoGP 23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Classics

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu: Extra ve Premium