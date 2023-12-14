PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium Aralık oyunları
Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 19 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 19 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Grand Theft Auto 5, Metal: Hellsinger, Shadowrun serisi gibi popüler yapımlar yer alıyor. İşte PS Plus'a Aralık ayında eklenecek oyunlar:
- Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5
- Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5
- MotoGP 23 | PS4, PS5
- Metal: Hellsinger | PS4, PS5
- Salt and Sacrifice | PS4, PS5
- Moonscars | PS4, PS5
- Mega Man 11 | PS4
- Gigabash | PS4, PS5
- Grime | PS4, PS5
- Tinykin | PS4, PS5
- Prodeus | PS4, PS5
- Shadowrun Returns | PS4, PS5
- Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5
- Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5
PlayStation Classics
- Mega Man Legacy Collection | PS4
- Mega Man Legacy Collection 2 | PS4
- Thrillville | PS4, PS5
- Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5
- Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.