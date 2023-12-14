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    PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Aralık 2023 oyunları belli oldu. İşte Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, günümüzde Game Pass'e benzer her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium Aralık oyunları

    Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 19 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 19 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Grand Theft Auto 5, Metal: Hellsinger, Shadowrun serisi gibi popüler yapımlar yer alıyor. İşte PS Plus'a Aralık ayında eklenecek oyunlar:

    • Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5
    • Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5
    • MotoGP 23 | PS4, PS5
    • Metal: Hellsinger | PS4, PS5
    • Salt and Sacrifice | PS4, PS5
    • Moonscars | PS4, PS5
    • Mega Man 11 | PS4
    • Gigabash | PS4, PS5
    • Grime | PS4, PS5
    • Tinykin | PS4, PS5
    • Prodeus | PS4, PS5
    • Shadowrun Returns | PS4, PS5
    • Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5
    • Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

    PlayStation Classics

    • Mega Man Legacy Collection | PS4
    • Mega Man Legacy Collection 2 | PS4
    • Thrillville | PS4, PS5
    • Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5
    • Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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