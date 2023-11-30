PS Plus abonelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti.
Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olacak. Bu üç oyunun 5 Aralık Salı gününden 1 Ocak Pazartesi gününe kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 5 Aralık tarihine kadar Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
PS Plus Essential ücretsiz oyunları
- Lego 2K Drive | PS4, PS5
- Powerwash Simulator | PS4, PS5
- Sable| PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.