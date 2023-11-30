PS Plus abonelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti.

Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olacak. Bu üç oyunun 5 Aralık Salı gününden 1 Ocak Pazartesi gününe kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 5 Aralık tarihine kadar Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

PS Plus Essential ücretsiz oyunları

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PS Plus Aralık 2023 oyunları belli oldu! 2.000TL değerinde