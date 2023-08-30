PS Plus abonelerine Eylül 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Playstation Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K23, Dreams ve Death's Door olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti. Eylül ayında ise PS Plus kütüphanesine, Saint Row, Black Desert - Traveler Edition ve Generation Zero olmak üzere üç yeni oyun eklenecek.
Bu üç oyunun yalnızca PS Plus Essential için geçerli olduğunu belirtelim. PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarının ise 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Peki bu oyunlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
PS Plus Essential ücretsiz oyunları
- Saints Row
- Black Desert - Traveler Edition
- Generation Zero
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.