PlayStation Portal ve yeni kulaklıklar tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Sony, PlayStation Portal'ın bu yılın sonlarına doğru 199.99 dolar fiyatla satışa sunulacağını açıkladı. PlayStation Portal, Wi-Fi üzerinden PS5’e bağlanacak, bu sayede oyun oynarken PlayStation Portal’a hızlı bir şekilde geçiş yapılabilecek. PlayStation Portal, PS5 konsolunda yüklü olan ve Dualsense kontrolcüleri kullanan tüm oyunları oynatabilecek.
Ek olarak ilginç bir şekilde PlayStation Portal, Sony'nin PS5 oyunları için yakında sunacağı bulut akışıyla çalışmayacak. Sony, "PS Plus Premium üyeliği kullanılarak PS5'te yayınlanması gereken oyunlar uyumlu değildir" diyor. Yani, oyunlar fiziksel olarak konsola yüklü olmak zorunda. Bu arada iyi bir deneyim için en az 5Mbps internet bağlantısına, en iyi deneyim için ise 15Mbps bağlantıya gerek duyulacak.
Pulse Elite ve Pulse Explore
PlayStation Portal daha önce Project Q olarak biliniyordu ve resmi olarak Mayıs ayında duyurulmuştu, çıkış tarihinin ise Kasım ayı olduğu söyleniyordu.
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