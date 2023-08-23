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    PlayStation Portal ve yeni kulaklıklar tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Daha önce Project Q olarak adlandırılan ve PS5 için hazırlanan taşınabilir PlayStation Portal ve onunla birlikte yeni kulaklıklar tanıtıldı. İşte PlayStation Portal hakkında tüm detaylar:

    PlayStation Portal tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony, taşınabilir PlayStation'ı PlayStation Portal Remote Player'ı bu yılın sonunda resmen piyasaya sürüyor. Taşınabilir cihaz PS5 oyunlarını Wi-Fi üzerinden stream edecek ve 1080p çözünürlükte 60 fps hızında çalışan sekiz inçlik LCD ekrana sahip olacak. Sony aynı zamanda cihazla uyumlu olan Pulse Elite ve  Pulse Explore kulaklıkları da duyurdu.

    Karşınızda PlayStation Portal

    Sony, PlayStation Portal'ın bu yılın sonlarına doğru 199.99 dolar  fiyatla satışa sunulacağını açıkladı. PlayStation Portal, Wi-Fi üzerinden PS5’e bağlanacak, bu sayede oyun oynarken PlayStation Portal’a hızlı bir şekilde geçiş yapılabilecek. PlayStation Portal, PS5 konsolunda yüklü olan ve Dualsense kontrolcüleri kullanan tüm oyunları oynatabilecek.

    PlayStation Portal tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    PlayStation Portal'ın her iki yanında Sony'nin PS5 DualSense’e benzeyen kontrolörler bulunuyor. Bunlar uyarlanabilir tetikleyicileri ve dokunsal geri bildirimi desteklediğinden, PS5 oyunları özel bir DualSense kontrol cihazı kullanmaya benzer bir his verecek. PlayStation Portal, PS5'inizi yansıttığı için medya oynatma yeteneğine de sahip olacak. Yine de yerel olarak herhangi bir şey çalıştırılamayacak, bu nedenle Wi-Fi yoksa cihaz işlevsiz, 8 inçlik bir LCD ekrandan fazla bir şey olmayacak.

    Ek olarak ilginç bir şekilde PlayStation Portal, Sony'nin PS5 oyunları için yakında sunacağı bulut akışıyla çalışmayacak. Sony, "PS Plus Premium üyeliği kullanılarak PS5'te yayınlanması gereken oyunlar uyumlu değildir" diyor. Yani, oyunlar fiziksel olarak konsola yüklü olmak zorunda. Bu arada iyi bir deneyim için en az 5Mbps internet bağlantısına, en iyi deneyim için ise 15Mbps bağlantıya gerek duyulacak.

    Pulse Elite ve  Pulse Explore

    PlayStation Portal tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    PlayStation Portal'da Bluetooth bulunmadığından kablosuz kulaklıklara veya Sony'nin Pulse 3D kulaklığına da bağlanmak mümkün olmayacak. Bunun yerine, PlayStation cihazları için yeni bir tescilli standart olan PlayStation Link kablosuz teknolojisini kullanıyor. PlayStation Link düşük gecikmeli, kayıpsız ses sunmak üzere tasarlanırken, Sony de PlayStation Link'i destekleyen bir kablosuz kulaklık ve kulakiçi kulaklık piyasaya sürüyor. Ayrıca 3,5mm kulaklık girişi de var.
    PlayStation Portal tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kafa üstü kulaklık Pulse Elite olarak adlandırılırken kulak içi formundaki ürün ise Pulse Explore olarak adlandırıldı. Sony, Pulse Elite için 199 dolar Pulse Explore için ise 149 dolar talep ediyor. Bu ürünler Portal gibi bu yıl sonunda satışa sunulacak. Bu arada PlayStation Portal'ın pil ömrü konusunda bir bilgi henüz yok. Halihazırda ön incelemeler paylaşılmış durumda ancak bu paylaşımlarda da net pil ömründen bahsedilmiyor. Bazı kaynaklar PlayStation Portal'ın DualSense pil ömrüne benzer bir şey hedeflediğini, yani yaklaşık yedi ila dokuz saat pil ömrü sunacağını söylüyor.

    PlayStation Portal daha önce Project Q olarak biliniyordu ve resmi olarak Mayıs ayında duyurulmuştu, çıkış tarihinin ise Kasım ayı olduğu söyleniyordu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/8/23/23842771/sony-playstation-portal-remote-player-specs-release-date-price https://blog.playstation.com/2023/08/23/playstations-first-remote-play-dedicated-device-playstation-portal-remote-player-to-launch-later-this-year-at-199-99/ https://blog.playstation.com/2023/08/23/hands-on-report-playstation-portal-remote-player-pulse-explore-wireless-earbuds-and-pulse-elite-wireless-headset/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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