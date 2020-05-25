PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak

Sony, PlayStation Plus Haziran ayı ücretsiz olarak vereceği oyunlardan ilkini duyurdu. Platformun Twitter üzerinden yaptığı duyuruda ilk ücretsiz oyunun Call of Duty: WWII olacağı belirtildi.

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2017 yılında Sledgehammer Games imzasıyla yayınlanan oyun, oyuncular tarafından eleştirilse de fena olmayan inceleme puanları almıştı. Oyunun 79 Metacritic puanı bulunuyor. PlayStation Plus üyeleri, Call of Duty: WWII’yu 26 Mayıstan itibaren indirmeye başlayabilecek.

Haziran ayında verilecek diğer ücretsiz oyun ile ilgili ise Marvel's Spider-Man söylentileri dolanıyor. Bir süre önce Reddit üzerinde çıkan bir paylaşımdan kaynaklanan söylentinin doğru olup olmadığını çok yakında öğreneceğiz. Ancak daha önceki PlayStation Plus Mağazasında karşımıza çıkan hatalar göz önünde bulundurulduğunda ücretsiz Marvel's Spider-Man beklentinizi düşük tutmakta fayda var.

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Platformun Mayıs oyunları ise Cities: Skylines ile Farming Simulator 19 olmuştu. Bu oyunları 1 Haziran’a kadar indirme süreniz bulunuyor.

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