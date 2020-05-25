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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak

    PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki belli oldu. 26 Mayıs'tan itibaren indirilebilir hale gelecek ilk oyun Call of Duty: WWII. Diğer oyun ile ilgili ise Marvel's Spider-Man söylentileri var.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak

    Sony, PlayStation Plus Haziran ayı ücretsiz olarak vereceği oyunlardan ilkini duyurdu. Platformun Twitter üzerinden yaptığı duyuruda ilk ücretsiz oyunun Call of Duty: WWII olacağı belirtildi.

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    2017 yılında Sledgehammer Games imzasıyla yayınlanan oyun, oyuncular tarafından eleştirilse de fena olmayan inceleme puanları almıştı. Oyunun 79 Metacritic puanı bulunuyor. PlayStation Plus üyeleri, Call of Duty: WWII’yu 26 Mayıstan itibaren indirmeye başlayabilecek.

    Haziran ayında verilecek diğer ücretsiz oyun ile ilgili ise Marvel's Spider-Man söylentileri dolanıyor. Bir süre önce Reddit üzerinde çıkan bir paylaşımdan kaynaklanan söylentinin doğru olup olmadığını çok yakında öğreneceğiz. Ancak daha önceki PlayStation Plus Mağazasında karşımıza çıkan hatalar göz önünde bulundurulduğunda ücretsiz Marvel's Spider-Man beklentinizi düşük tutmakta fayda var.

    PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak
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    Platformun Mayıs oyunları ise Cities: Skylines ile Farming Simulator 19 olmuştu. Bu oyunları 1 Haziran’a kadar indirme süreniz bulunuyor.



    Kaynakça https://www.polygon.com/2020/5/25/21269616/playstation-plus-may-june-2020-free-games-call-of-duty-wwii https://www.reddit.com/r/PlayStationPlus/comments/g4vgvf/why_does_the_spiderman_on_ps4_say_its_free_but/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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