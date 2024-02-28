Playstation Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı!

PS Plus Mart 2024 oyunları
Bildiğiniz gibi Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.
Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: Witch Queen olacak. Bu üç oyunun PS Store'daki toplam değeri 4.170 TL ve 5 Mart tarihinden itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.