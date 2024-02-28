Playstation Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı!

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Sony, Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunları açıkladı.

PS Plus Mart 2024 oyunları

Bildiğiniz gibi Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.

Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: Witch Queen olacak. Bu üç oyunun PS Store'daki toplam değeri 4.170 TL ve 5 Mart tarihinden itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Mart 2024 oyunları açıklandı! 4.170 TL değerinde