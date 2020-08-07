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    PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi

    Battle royale türüne farklı bir bakış açışı getiren Fall Guys, ilk gününde 1,5 milyon oyuncuya ulaştı. Oyun çıktığı gibi PS Plus ile ücretsiz dağıtılmıştı.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi
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    Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4 ve PC için yayınlanan yeni battle royale oyunu Fall Guys: Ultimate Knockout tüm dünyada müthiş bir ilgiyle karşılandı. Yapımcı stüdyo Devolver Digital tarafından yapılan açıklamaya göre Fall Guys sadece ilk 24 saati içerisinde 1,5 milyonun üzerinde oyuncu çekmeyi başardı.

    Fall Guys'ın yakaladığı müthiş popülaritede elbette PS Plus ücretsiz kampanyasının etkisi büyük. Oyun çıktığı gibi PS Plus abonelerine bedava sunuldu. Ancak buna karşın ücretli Steam versiyonunun da yine büyük bir ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Oyun Steam'de hem en çok satanlar listesine girmeyi başardı hem de anlık 120 binin üzerinde oyuncu sayısına ulaştı. Fall Guys ayrıca şu anda Twitch'te de en çok izlenen oyunlar arasında yer alıyor

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    Battle royale türüne farklı bir bakış açışı getiren Fall Guys; canlı renkleri, basit mekanikleri ve şiddet içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Fall Guys'ta bir tura 60 farklı oyuncuyla başlanıyor ve oyuncular sırasıyla farklı oyun türlerinde yavaş yavaş eleniyor. Bir turda 4-5 farklı oyun oynanıyor ve kalan son kişi turun kazananı oluyor. 

    Yapımcı Devolver Digital oyunu düzenli olarak güncelleme sözü verdi. Şu anda sezon 1 oynanıyor, yaklaşık iki ay sonra sezon 2 paketi yayınlanacak. Yani Fortnite ve Warzone benzeri sürekli olarak güncellenen aktif bir oyun olacak.

    Fall Guys'ın Steam fiyatı normalde 20 dolar ancak ülkemizde 38 TL gibi uygun bir fiyata satılıyor. PS Store'da ise bu ay boyunca ücretsiz sonrasında da 89 TL olacak.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 hf.
    Bu tür eğlenceli oyunlar çıkarmak kimsenin aklıma gelmiyor herhalde. Battle royale in tatlı grafiklerle birleşmiş eğlenceli hali.
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    KuvvetMira27 (Kuvvet Mira) 1 hf.
    Ekledik bakalım Ps plus bir işe yaradı ayda yılda.
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    NarataKalii 2 hf.
    oha lan TLOU2 ilk gününde 4 milyon sattı, TLOU2 5 senede bilmem kaç milyon dolarla yapıldı bu oyun onu satış sayısı olarak geçicek
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    Mugetsuga 2 hf.
    Bütün yayıncılarda gördüm bu oyunu bir zahmet insanların haberi olsun ve yoğun ilgi göstersin artık
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    Adamlar harika pr yaptı. Ders niteliğinde
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    assassinjoy (Berk Özdek) 2 hf.
    Dün biraz denedim. Oyun gerçekten çok eğlenceliydi.
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    soneday (Soner Çakır) 2 hf.
    vah gariplerim :D
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