PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi

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Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4 ve PC için yayınlanan yeni battle royale oyunu Fall Guys: Ultimate Knockout tüm dünyada müthiş bir ilgiyle karşılandı. Yapımcı stüdyo Devolver Digital tarafından yapılan açıklamaya göre Fall Guys sadece ilk 24 saati içerisinde 1,5 milyonun üzerinde oyuncu çekmeyi başardı.

Fall Guys'ın yakaladığı müthiş popülaritede elbette PS Plus ücretsiz kampanyasının etkisi büyük. Oyun çıktığı gibi PS Plus abonelerine bedava sunuldu. Ancak buna karşın ücretli Steam versiyonunun da yine büyük bir ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Oyun Steam'de hem en çok satanlar listesine girmeyi başardı hem de anlık 120 binin üzerinde oyuncu sayısına ulaştı. Fall Guys ayrıca şu anda Twitch'te de en çok izlenen oyunlar arasında yer alıyor

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Battle royale türüne farklı bir bakış açışı getiren Fall Guys; canlı renkleri, basit mekanikleri ve şiddet içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Fall Guys'ta bir tura 60 farklı oyuncuyla başlanıyor ve oyuncular sırasıyla farklı oyun türlerinde yavaş yavaş eleniyor. Bir turda 4-5 farklı oyun oynanıyor ve kalan son kişi turun kazananı oluyor.

Yapımcı Devolver Digital oyunu düzenli olarak güncelleme sözü verdi. Şu anda sezon 1 oynanıyor, yaklaşık iki ay sonra sezon 2 paketi yayınlanacak. Yani Fortnite ve Warzone benzeri sürekli olarak güncellenen aktif bir oyun olacak.

Fall Guys'ın Steam fiyatı normalde 20 dolar ancak ülkemizde 38 TL gibi uygun bir fiyata satılıyor. PS Store'da ise bu ay boyunca ücretsiz sonrasında da 89 TL olacak.

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