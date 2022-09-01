PS Plus sistemine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

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PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Eylül 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu.

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PS Plus Eylül 2022 Ücretsiz Oyunları

PS Plus'ın en düşük aboneliğine yani alıştığımız PS Plus'ın Eylül 2022 ücretsiz oyunları da açıklananlar arasında. Oyunlar 6 Eylül'de erişime açılacak ve 4 Ekim'e kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Need for Speed Heat (PS4)

PS Plus Eylül 2022'de Kütüphaneye Eklenecek Oyunlar

PlayStation 5

Alex Kidd in Miracle World DX

Deathloop

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

PlayStation 4

Alex Kidd in Miracle World DX (Merge Games)

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

Klasik Oyunlar

PlayStation

Syphon Filter 2

PSP

Kingdom of Paradise

Toy Story 3

Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 20 Eylül'de erişime açılacak.

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PS Plus'ın Eylül 2022 kütüphanesi belli oldu