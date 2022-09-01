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    PS Plus sistemine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Ayrıca PS Plus Eylül ücretsiz oyunları da belli oldu.                        
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    PS Plus'ın Eylül 2022 kütüphanesi belli oldu
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    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Eylül 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu.

    PS Plus Eylül 2022 Ücretsiz Oyunları

    PS Plus'ın en düşük aboneliğine yani alıştığımız PS Plus'ın Eylül 2022 ücretsiz oyunları da açıklananlar arasında. Oyunlar 6 Eylül'de erişime açılacak ve 4 Ekim'e kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

    • Toem (PS5)
    • Granblue Fantasy: Versus (PS4)
    • Need for Speed Heat (PS4)

    PS Plus'ın Eylül 2022 kütüphanesi belli oldu
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    PS Plus Eylül 2022'de Kütüphaneye Eklenecek Oyunlar

    PlayStation 5

    • Alex Kidd in Miracle World DX
    • Deathloop
    • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 

    PlayStation 4

    • Alex Kidd in Miracle World DX (Merge Games)
    • Assassin’s Creed Origins
    • Chicory: A Colorful Tale
    • Dragon Ball Xenoverse 2
    • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5
    • Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
    • Rayman Legends
    • Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
    • Spiritfarer: Farewell Edition
    • Watch Dogs 2

    Klasik Oyunlar

    PlayStation

    • Syphon Filter 2

    PSP

    • Kingdom of Paradise
    • Toy Story 3

    Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 20 Eylül'de erişime açılacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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