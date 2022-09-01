PS Plus sistemine Eylül 2022'de eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

- PS Plus Eylül 2022 Ücretsiz Oyunları
- PS Plus Eylül 2022'de Kütüphaneye Eklenecek Oyunlar
- Klasik Oyunlar
- Yorumlar
PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Eylül 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu.
PS Plus Eylül 2022 Ücretsiz Oyunları
PS Plus'ın en düşük aboneliğine yani alıştığımız PS Plus'ın Eylül 2022 ücretsiz oyunları da açıklananlar arasında. Oyunlar 6 Eylül'de erişime açılacak ve 4 Ekim'e kadar hesabınıza eklerseniz PS Plus üyeliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.
- Toem (PS5)
- Granblue Fantasy: Versus (PS4)
- Need for Speed Heat (PS4)
PS Plus Eylül 2022'de Kütüphaneye Eklenecek Oyunlar
PlayStation 5
- Alex Kidd in Miracle World DX
- Deathloop
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5
PlayStation 4
- Alex Kidd in Miracle World DX (Merge Games)
- Assassin’s Creed Origins
- Chicory: A Colorful Tale
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
- Rayman Legends
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
- Spiritfarer: Farewell Edition
- Watch Dogs 2
Klasik Oyunlar
PlayStation
- Syphon Filter 2
PSP
- Kingdom of Paradise
- Toy Story 3
Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 20 Eylül'de erişime açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: