Microsoft, Xbox kontrolcülerinde stok sıkıntısı yaşadığını açıkladı

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Yeni nesil konsolların çıkışı ile hem önceki nesil hem de yeni nesil konsollarda ciddi anlamda stok sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Xbox konsolları her ne kadar Playstation 5’ten daha rahat bulunsa da Microsoft, Xbox kontrolcülerinde stok sıkıntısı yaşandığı itiraf etti.

Avrupa’da Xbox kontrolcüsü bulmak oldukça zor

VGC, yeni raporuna Avrupa’daki birçok ülkede Xbox kontrolcülerinde stok eksiği olduğunu belirtti. Resetera forumlarına göre Xbox kontrolcü sıkıntısı en çok Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya’da görülüyor. ABD’de ise Amazon ve GameStop yalnızca ikinci el Xbox kontrolcüsü satışı yapıyor.

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Kontrolcü sıkıntılarının artması üzerine Microsoft, VGC’ye açıklamada bulundu. Microsoft, Xbox kontrolcüleri satın almanın zor olduğunu kabul etti. Ayrıca Microsoft, üreticileri ile görüşmede olduğunu ve sorunu çözmek için elinden geleni yapacaklarını bildirdi. Küresel çip krizi ve COVID-19 artan ev eğlence satışları, neredeyse 2 yıldır birçok kişinin yeni nesil konsol almasını engelliyordu. Görünüşe göre artık stok sıkıntıları, konsol kontrolcülerine de sıçramış durumda.

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