Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox kontrolcülerinde stok sıkıntısı yaşadığını açıkladı

    Xbox ve Windows cihazları için vazgeçilmez kontrolcülerden olan Xbox Kontrolcüsü, küresel anlamda stok sıkıntısı yaşıyor. Microsoft, sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtti.
    Oy Ver

    Xbox kablosuz kontrolcüsü
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil konsolların çıkışı ile hem önceki nesil hem de yeni nesil konsollarda ciddi anlamda stok sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Xbox konsolları her ne kadar Playstation 5’ten daha rahat bulunsa da Microsoft, Xbox kontrolcülerinde stok sıkıntısı yaşandığı itiraf etti.

    Avrupa’da Xbox kontrolcüsü bulmak oldukça zor

    VGC, yeni raporuna Avrupa’daki birçok ülkede Xbox kontrolcülerinde stok eksiği olduğunu belirtti. Resetera forumlarına göre Xbox kontrolcü sıkıntısı en çok Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya’da görülüyor. ABD’de ise Amazon ve GameStop yalnızca ikinci el Xbox kontrolcüsü satışı yapıyor.

    Kontrolcü sıkıntılarının artması üzerine Microsoft, VGC’ye açıklamada bulundu. Microsoft, Xbox kontrolcüleri satın almanın zor olduğunu kabul etti. Ayrıca Microsoft, üreticileri ile görüşmede olduğunu ve sorunu çözmek için elinden geleni yapacaklarını bildirdi. Küresel çip krizi ve COVID-19 artan ev eğlence satışları, neredeyse 2 yıldır birçok kişinin yeni nesil konsol almasını engelliyordu. Görünüşe göre artık stok sıkıntıları, konsol kontrolcülerine de sıçramış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A53 5G
    Samsung Galaxy A53 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız