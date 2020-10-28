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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Kasım 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 ile birlikte ilk kez PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    20 dk. (Son Güncelleme: 16 dk.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Kasım ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Bugsnax (PS5), Hollow Knight ve Middle-earth: Shadow of War, Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bugsnax PS5'in çıkış oyunlarından birisiydi, oyun çıktığı gibi ücretsiz olacak. Sony'den güzel bir adı olmuş. Bunun haricinde Hollow Knight ve Shadow of War da yine birbirinden kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. PS5 kullanıcıları bu oyunları da geriye uyumluluk sayesinde oynayabilecek.

    Bugsnax, Middle-earth: Shadow of War ve Hollow Knight 3 Kasım itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Ekim ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Need for Speed Payback ve Vampyr oyunları verilmişti.

    PS4 ve PS5

    • Bugsnax (PS5 versiyonu)
    • Middle-earth: Shadow of War
    • Hollow Knight


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    guneyk

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    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
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    Deneme

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