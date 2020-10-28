PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Kasım ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.
Bugsnax (PS5), Hollow Knight ve Middle-earth: Shadow of War, Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bugsnax PS5'in çıkış oyunlarından birisiydi, oyun çıktığı gibi ücretsiz olacak. Sony'den güzel bir adı olmuş. Bunun haricinde Hollow Knight ve Shadow of War da yine birbirinden kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. PS5 kullanıcıları bu oyunları da geriye uyumluluk sayesinde oynayabilecek.
Bugsnax, Middle-earth: Shadow of War ve Hollow Knight 3 Kasım itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Ekim ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Need for Speed Payback ve Vampyr oyunları verilmişti.
PS4 ve PS5
- Bugsnax (PS5 versiyonu)
- Middle-earth: Shadow of War
- Hollow Knight
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Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v