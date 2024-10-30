PS Plus abonelerine Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Kasım 2024 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Ekim ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.
Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve DDeath Note Killer Within olacak. Bu üç oyunun 5 Kasım Salı gününden 3 Aralık'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 5 Kasım'a kadar kadar WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus!'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged PS4, PS5
- Ghostwire: Tokyo PS5
- Death Note Killer Within PS4, PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D