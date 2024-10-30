PS Plus abonelerine Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Kasım 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Ekim ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.

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Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve DDeath Note Killer Within olacak. Bu üç oyunun 5 Kasım Salı gününden 3 Aralık'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 5 Kasım'a kadar kadar WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus!'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged PS4, PS5

Ghostwire: Tokyo PS5

Death Note Killer Within PS4, PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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