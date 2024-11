Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Kasım 2024

Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 19 Kasım'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Grand Theft Auto V, Dying Light 2: Stay Human, MotoGP 24, Hungry Shark World ve Chivalry 2 başta olmak üzere 17 yeni oyun ekleniyor. İşte Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Island Living (Add-on only) | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classics

Synapse | PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

PS Plus Kasım 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium