PS Plus Kasım 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Kasım 2024
Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 19 Kasım'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Grand Theft Auto V, Dying Light 2: Stay Human, MotoGP 24, Hungry Shark World ve Chivalry 2 başta olmak üzere 17 yeni oyun ekleniyor. İşte Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Grand Theft Auto V | PS4, PS5
- Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5
- Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5
- MotoGP 24 | PS4, PS5
- The Sims 4 Island Living (Add-on only) | PS4
- Digimon Survive | PS4
- Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5
- Stick Fight: The Game | PS4
- Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5
- Killer Frequency | PS4, PS5
- Hungry Shark World | PS4
- Chivalry 2 | PS4, PS5
PlayStation Premium | Classics
- Synapse | PS VR2
- Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5
- Blood Omen 2 | PS4, PS5
- Resistance: Fall of Man
- Resistance 2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir