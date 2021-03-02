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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Mart 2021 oyunları indirmeye sunuldu

    Mart ayı boyunca ücretsiz dağıtılacak olan PS Plus oyunları indirmeye sunuldu. Bu ay birden fazla kaliteli yapım PS4 ve PS5 kullanıcılarını bekliyor olacak.
    02 Mart 2021, 13:09 (Güncellendi, 6 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation Plus Mart 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay  Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR ve Maquette oyunları oyunları ücretsiz veriliyor. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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    Mart ayı son zamanların en iyi PS Plus aylarından birisi olmuş diyebiliriz. Geçen yılını en çok satan oyunlarından olan Final Fantasy VII Remake, çıkışından sadece 11 ay gibi bir süre sonra ücretsiz oldu. 429 TL değerinde olan Final Fantasy VII Remake oyunu son zamanların en iyi PS Plus ücretsizi olarak dikkat çekiyor.

    Diğer taraftan Remnant: From the Ashes ve Maquette oyunları da yine PS Plus kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Souls benzeri mekanikleriyle dikkat çeken Remnant: From the Ashes, aksiyon RPG türünü sevenler için çok iyi olmuş. 3 boyutlu macera/bulmaca oyunu olan Maquette ise bugün çıkşını gerçekleştirdiği gibi PS Plus abonelerine ücretsiz dağıtılıyor.

    Mart ayında ayrıca Şubat ayının ücretsiz oyunu Destruction All-Stars da ücretsiz indirilebiliyor olacak. Destruction All-Stars'ın iki ay boyunca ücretsiz dağıtılacağı açıklanmıştı. Oyun önümüzdeki ay itibarıyla 20 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

    Mart ayı oyunlarını 5 Nisan'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    PlayStation Store PS Plus sayfası

    PS4 ve PS5

    • Final Fantasy VII Remake (PS4 ve PS5) (PS5 güncellemesini içermez)
    • Remnant: From the Ashes (PS4 ve PS5)
    • Farpoint VR (PS4 ve PS5)
    • Maquette (PS5)
    • Destruction All-Stars (PS5)
    • "Evde Kal" ekstrası: Ratchet and Clank (PlayStation Plus gerektirmez)


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    punkek 5 gün ( Mesaj Silindi )
    henuz ben goremiyorum indirme ekrani
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    B bytkgb 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aynı haberi 3 gün önce yapmadınız mı?
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    M matador_mirkhan 6 gün ( Mesaj Silindi ) bytkgb
    O zaman oyunlar belli olmuştu. Şimdi indirmeye sunulmuş, onun bilgilendirmesi.
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    oly1786 (caner nebi) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    gayet güzel , daha ne olsun...
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