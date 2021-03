PS Plus Mart 2021 oyunları indirmeye sunuldu

PlayStation Plus Mart 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR ve Maquette oyunları oyunları ücretsiz veriliyor. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mart ayı son zamanların en iyi PS Plus aylarından birisi olmuş diyebiliriz. Geçen yılını en çok satan oyunlarından olan Final Fantasy VII Remake, çıkışından sadece 11 ay gibi bir süre sonra ücretsiz oldu. 429 TL değerinde olan Final Fantasy VII Remake oyunu son zamanların en iyi PS Plus ücretsizi olarak dikkat çekiyor.

Diğer taraftan Remnant: From the Ashes ve Maquette oyunları da yine PS Plus kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Souls benzeri mekanikleriyle dikkat çeken Remnant: From the Ashes, aksiyon RPG türünü sevenler için çok iyi olmuş. 3 boyutlu macera/bulmaca oyunu olan Maquette ise bugün çıkşını gerçekleştirdiği gibi PS Plus abonelerine ücretsiz dağıtılıyor.

Mart ayında ayrıca Şubat ayının ücretsiz oyunu Destruction All-Stars da ücretsiz indirilebiliyor olacak. Destruction All-Stars'ın iki ay boyunca ücretsiz dağıtılacağı açıklanmıştı. Oyun önümüzdeki ay itibarıyla 20 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Mart ayı oyunlarını 5 Nisan'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PS4 ve PS5

Final Fantasy VII Remake (PS4 ve PS5) ( PS5 güncellemesini içermez )

) Remnant: From the Ashes (PS4 ve PS5)

Farpoint VR (PS4 ve PS5)

Maquette (PS5)

Destruction All-Stars (PS5)

"Evde Kal" ekstrası: Ratchet and Clank (PlayStation Plus gerektirmez)

