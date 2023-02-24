PS Plus sistemine Mart 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

PlayStation Plus Essential Oyunları
- Battlefield 2042 (PlayStation 5, PlayStation 4)
- Code Vein (PlayStation 4)
- Minecraft Dungeons (PlayStation 4)
Bu oyunlar 7 Mart'ta PS Plus'ın en düşük aboneliğinde erişime açılacak ve 4 Nisan'a kadar kalacaklar. Eğer 4 Nisan'a kadar hesabınıza eklerseniz, oyunları PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oynayabilirsiniz.
PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları
- Ghostwire: Tokyo (PlayStation 5)
- Immortals: Fenyx Rising (PlayStation 5, PlayStation 4)
- Tchia (PlayStation 5, PlayStation 4)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (PlayStation 5, PlayStation 4)
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PlayStation 5)
Bu oyunlar ise Mart ayı içerisinde Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılacak ve kütüphaneden kaldırılmadıkları süre boyunca aynı Game Pass'te olduğu gibi oynayabileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.