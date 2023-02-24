PS Plus sistemine Mart 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

Epic Games'te 150 TL'lik oyun ücretsiz oldu 2 sa. önce eklendi

PlayStation Plus Essential Oyunları

Battlefield 2042 (PlayStation 5, PlayStation 4)

Code Vein (PlayStation 4)

Minecraft Dungeons (PlayStation 4)

Bu oyunlar 7 Mart'ta PS Plus'ın en düşük aboneliğinde erişime açılacak ve 4 Nisan'a kadar kalacaklar. Eğer 4 Nisan'a kadar hesabınıza eklerseniz, oyunları PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oynayabilirsiniz.

PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları

Ghostwire: Tokyo (PlayStation 5)

Immortals: Fenyx Rising (PlayStation 5, PlayStation 4)

Tchia (PlayStation 5, PlayStation 4)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (PlayStation 5, PlayStation 4)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PlayStation 5)

Bu oyunlar ise Mart ayı içerisinde Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılacak ve kütüphaneden kaldırılmadıkları süre boyunca aynı Game Pass'te olduğu gibi oynayabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS Plus Mart 2023 oyunları belli oldu