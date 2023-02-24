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    Anlık Bildirim

    PS Plus sistemine Mart 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisinin en düşük abonelik planı olan PlayStation Plus Essential sahiplerine verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Ayrıca Mart oyunları da belli oldu.
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    PS Plus Mart 2023 oyunları belli oldu Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential üyelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PlayStation Plus Essential Oyunları

    • Battlefield 2042 (PlayStation 5, PlayStation 4)
    • Code Vein (PlayStation 4)
    • Minecraft Dungeons (PlayStation 4)

    Bu oyunlar 7 Mart'ta PS Plus'ın en düşük aboneliğinde erişime açılacak ve 4 Nisan'a kadar kalacaklar. Eğer 4 Nisan'a kadar hesabınıza eklerseniz, oyunları PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oynayabilirsiniz.

    PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları

    • Ghostwire: Tokyo (PlayStation 5)
    • Immortals: Fenyx Rising (PlayStation 5, PlayStation 4)
    • Tchia (PlayStation 5, PlayStation 4)
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (PlayStation 5, PlayStation 4)
    • Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PlayStation 5)

     Bu oyunlar ise Mart ayı içerisinde Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılacak ve kütüphaneden kaldırılmadıkları süre boyunca aynı Game Pass'te olduğu gibi oynayabileceksiniz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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