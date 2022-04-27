PS Plus abonelerine Mayıs 2022’de verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Mayıs 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı.
Sızdırılan bilgi Dealabs'ten geliyor ki kendileri artık düzenli bir şekilde her ay oyunları sızdırıyor. Bu yüzden oyunların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlar resmi olarak bu akşam, yani 27 Nisan'da açıklanacak ve 3 Mayıs'ta da erişime açılacak. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz. Bu ay verilen oyunların FIFA 22'nin bir hayli dikkat çektiğini söyleyebiliriz.
PS Plus Mayıs 2022 Oyunları
- FIFA 22 (PS5, PS4)
- Tribes of Midgard (PS5, PS4)
- Curse of the Dead Gods (PS4)
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