PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2024
Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 16 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Crew 2, Construction Simulator ve Dave the Diver başta olmak üzere 16 yeni oyun ekleniyor. İşte Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...
PS Plus Extra
- Animal Well* | PS5
- Tales of Kenzera: Zau* | PS5
- Dave the Diver | PS4, PS5
- Oddballers | PS4
- Construction Simulator | PS4, PS5
- The Crew 2 | PS4
- Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5
- Lego Ninjago Movie Videogame | PS4
- Nour: Play With Your Food | PS4, PS5
- Deliver Us Mars | PS4, PS5
- Lego Marvel’s Avengers | PS4
- Miasma Chronicles | PS5
- Stray Blade | PS5
PlayStation Premium | Classics
- Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5
- Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5
- MediEvil | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...