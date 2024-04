Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2024

Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu! 2.800 TL değerinde 2 hf. önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 16 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Crew 2, Construction Simulator ve Dave the Diver başta olmak üzere 16 yeni oyun ekleniyor. İşte Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm yeni oyunlar...

PS Plus Extra

Animal Well* | PS5

Tales of Kenzera: Zau* | PS5

Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

PlayStation Premium | Classics

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

MediEvil | PS4, PS5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium