Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve yakın tarihte platforma eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Şimdi son olarak Nisan 2025'te Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

Yayınlanan listeye göre Mart ayının sonunda PS Plus'tan ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Animal Well, Tales of Kenzera Zau, Nour Play With Your Food, Deliver Us Mars, Miasma Chronicles, Stray Blade, Kena Bridge of Spirits ve Slay The Spire olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Animal Well

Tales of Kenzera Zau

Nour Play With Your Food

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Kena Bridge of Spirits

Slay The Spire

PS Plus Mart 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium 1 hf. önce eklendi

Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus Extra ve Premium'a eklenen son oyunlar ise UFC 5, Prince of Persia: The Lost Crown, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Arcade Paradise, Bang-On Balls: Chronicles, You Suck at Parking ve Syberia – The World Before olmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Nisan 2025