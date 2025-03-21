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    Anlık Bildirim

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Nisan 2025

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nisan ayında platformdan ayrılacak oyunlar belli oldu. 
    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Nisan 2025 Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve yakın tarihte platforma eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Şimdi son olarak Nisan 2025'te Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

    Yayınlanan listeye göre Mart ayının sonunda PS Plus'tan ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Animal Well, Tales of Kenzera Zau, Nour Play With Your Food, Deliver Us Mars, Miasma Chronicles, Stray Blade, Kena Bridge of Spirits ve Slay The Spire olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Animal Well
    • Tales of Kenzera Zau
    • Nour Play With Your Food
    • Deliver Us Mars
    • Miasma Chronicles
    • Stray Blade
    • Kena Bridge of Spirits
    • Slay The Spire

    Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus Extra ve Premium'a eklenen son oyunlar ise UFC 5, Prince of Persia: The Lost Crown, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Arcade Paradise, Bang-On Balls: Chronicles, You Suck at Parking ve Syberia – The World Before olmuştu.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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