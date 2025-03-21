PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Nisan 2025

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Mart ayının sonunda PS Plus'tan ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Animal Well, Tales of Kenzera Zau, Nour Play With Your Food, Deliver Us Mars, Miasma Chronicles, Stray Blade, Kena Bridge of Spirits ve Slay The Spire olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Animal Well
- Tales of Kenzera Zau
- Nour Play With Your Food
- Deliver Us Mars
- Miasma Chronicles
- Stray Blade
- Kena Bridge of Spirits
- Slay The Spire
Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus Extra ve Premium'a eklenen son oyunlar ise UFC 5, Prince of Persia: The Lost Crown, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Arcade Paradise, Bang-On Balls: Chronicles, You Suck at Parking ve Syberia – The World Before olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!