PS Plus abonelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Şubat ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Şubat 2024 oyunları

Bildiğiniz gibi ocak ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.

Şubat ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olacak. Bu üç oyunun 6 Şubat Salı gününden 7 Mart Perşembe gününe kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Şubat tarihine kadar A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World'üoyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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