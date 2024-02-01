PS Plus abonelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Şubat 2024 oyunları
Bildiğiniz gibi ocak ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.
Şubat ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olacak. Bu üç oyunun 6 Şubat Salı gününden 7 Mart Perşembe gününe kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Şubat tarihine kadar A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World'üoyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.