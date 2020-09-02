PS Store'da büyük indirim kampanyası: FIFA20 30 TL, Tomb Raider 12 TL

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Sony Avrupa, Eylül ayına hızlı bir giriş yaparak bugün PS Store'da iki önemli indirim kampanyası başlattı. Temel Seçimler ve 70 TL'den ucuz oyunlar başlıklı kampanyalarda dikkate değer birçok indirim bulunuyor.

İndirimlerin en dikkat çeken oyunu 30 TL'ye kadar gerileyen FIFA 20 olmuş. FIFA 21'in çıkışına sadece bir ay kaldığı için EA artık FIFA 20'yi dip fiyatlara satmaya başladı. FIFA 20 haricinde ayrıca Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Battlefield V gibi oyunlarda da dikkat çeken indirimler var.

PS Store'daki her iki kampanya da iki hafta sürecek 17 Eylül TSİ 02.00'da sona erecek. Temel Seçimler kampanyası için buraya, 70 TL'den ucuz oyunlar kampanyası için ise buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken oyunları listeledik.

FIFA 20 -- 30,03 TL

-- 30,03 TL Watch Dogs 2 Gold Edition -- 69,80 TL

-- 69,80 TL DOOM + Wolfenstein II Bundle -- 83,65 TL

-- 83,65 TL Middle-earth: Shadow of War -- 66,23 TL

-- 66,23 TL Middle-earth: Shadow of Mordor -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Tomb Raider: Definitive Edition -- 12,60 TL

-- 12,60 TL Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration -- 33,50 TL

-- 33,50 TL Horizon Zero Dawn Complete Edition -- 57,01 TL

-- 57,01 TL Need for Speed Payback -- 49,75 TL

-- 49,75 TL Need for Speed -- 21,00 TL

-- 21,00 TL Star Wars Battlefront II -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Ratchet and Clank -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Shadow of the Colossus -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- 64,01 TL

-- 64,01 TL Uncharted: The Nathan Drake Collection -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Titanfall II Ultimate Edition -- 35,80 TL

-- 35,80 TL Deus Ex: Mankind Divided -- 20,10 TL

-- 20,10 TL Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition -- 133,80 TL

-- 133,80 TL Battlefield V -- 95,70 TL

-- 95,70 TL Code Vein -- 128,57 TL

-- 128,57 TL Sniper Elite 4 -- 44,85 TL

-- 44,85 TL BioShock The Collection -- 49,75 TL

-- 49,75 TL Hitman Yılın Oyunu Sürümü -- 53,80 TL

-- 53,80 TL Hitman 2 Gold Edition -- 137,70 TL

-- 137,70 TL Death Stranding -- 184,47 TL

-- 184,47 TL Spider-Man GOTY Edition -- 154,50 TL

-- 154,50 TL Assassin's Creed Odyssey -- 131,32 TL

-- 131,32 TL Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 199,15 TL

-- 199,15 TL God of War -- 89,25 TL

-- 89,25 TL Days Gone -- 124,41 TL

-- 124,41 TL Ace Combat 7 Skies Unknown Deluxe Edition -- 123,69 TL

-- 123,69 TL Little Nightmares -- 22,25 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 22,25 TL (10 Eylül'e kadar) MediEvil -- 94,50 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 94,50 TL (10 Eylül'e kadar) Worms W.M.D. -- 40,20 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 40,20 TL (10 Eylül'e kadar) GRIS -- 30,40 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 30,40 TL (10 Eylül'e kadar) Verdun -- 35,60 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 35,60 TL (10 Eylül'e kadar) The Talos Principle -- 35,80 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 35,80 TL (10 Eylül'e kadar) The Surge -- 21,00 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 21,00 TL (10 Eylül'e kadar) SOMA -- 19,20 TL (10 Eylül'e kadar)

-- 19,20 TL (10 Eylül'e kadar) Layers of Fear -- 17,80 TL (10 Eylül'e kadar)

https://store.playstation.com/tr-tr/grid/STORE-MSF75508-GAMESPECIALOFF/1

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