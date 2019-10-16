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    PS Store'da 'Cadılar Bayramı' indirimleri: RDR 2, Fallout 4, Resident Evil 2...

    Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Metro Exodus, Fallout 4 gibi popüler oyunlar şu anda PlayStation Store'da indirime girdi.
    2 sa.
    804
    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da 'Cadılar Bayramı' indirimleri: RDR 2, Fallout 4, Resident Evil 2...
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    PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. Son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite yapımda %70'e varan indirimler dikkat çekiyor.

    2019'un en beğenilen oyunlarından birisi olan Resident Evil 2, şu anda 399 TL'den 134 TL'ye inmiş durumda. Geçen yılın en çok satan oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 199 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Metro Exodus, Fallout 4, Mortal Kombat 11, World War Z, Dark Souls III gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

    Cadılar Bayramı indirimleri 1 Kasım'da sona erecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    A Plague Tale: Innocence -- 139,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf)
    Amnesia: Collection -- 36,00 TL
    BioShock: The Collection -- 56,00 TL
    DARK SOULS III -- 57,00 TL
    DARK SOULS: REMASTERED -- 79,00 TL
    Darksiders III -- 109,00 TL
    Dead Rising 4: Frank’s Big Package -- 114,00 TL
    Devil May Cry 5 -- 134,00 TL
    Dishonored 2 -- 44,00 TL
    Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition -- 164,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf)
    Dying Light: The Following – Enhanced Edition -- 84,00 TL
    Fallout 4 -- 36,00 TL
    Fallout 76 -- 109,00 TL
    Friday the 13th: The Game -- 43,00 TL
    Little Nightmares -- 22,00 TL
    Metro Exodus -- 159,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf)
    Mortal Kombat 11 -- 251,40 TL
    Prey -- 63,00 TL
    RAGE 2 -- 134,00 TL
    Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition -- 199,00 TL
    RESIDENT EVIL 2 -- 134,00 TL
    The Evil Within 2 -- 84,00 TL
    Vampyr -- 84,00 TL
    World War Z -- 84,00 TL



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Cadilar_Bayrami_indirimleri-96776.htm Yorum Yaz
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