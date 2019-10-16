PS Store'da 'Cadılar Bayramı' indirimleri: RDR 2, Fallout 4, Resident Evil 2...

PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. Son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite yapımda %70'e varan indirimler dikkat çekiyor.
2019'un en beğenilen oyunlarından birisi olan Resident Evil 2, şu anda 399 TL'den 134 TL'ye inmiş durumda. Geçen yılın en çok satan oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 199 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Metro Exodus, Fallout 4, Mortal Kombat 11, World War Z, Dark Souls III gibi oyunlarda da önemli indirimler var.
Cadılar Bayramı indirimleri 1 Kasım'da sona erecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.
A Plague Tale: Innocence -- 139,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf)
Amnesia: Collection -- 36,00 TL
BioShock: The Collection -- 56,00 TL
DARK SOULS III -- 57,00 TL
DARK SOULS: REMASTERED -- 79,00 TL
Darksiders III -- 109,00 TL
Dead Rising 4: Frank’s Big Package -- 114,00 TL
Devil May Cry 5 -- 134,00 TL
Dishonored 2 -- 44,00 TL
Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition -- 164,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf)
Dying Light: The Following – Enhanced Edition -- 84,00 TL
Fallout 4 -- 36,00 TL
Fallout 76 -- 109,00 TL
Friday the 13th: The Game -- 43,00 TL
Little Nightmares -- 22,00 TL
Metro Exodus -- 159,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf)
Mortal Kombat 11 -- 251,40 TL
Prey -- 63,00 TL
RAGE 2 -- 134,00 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition -- 199,00 TL
RESIDENT EVIL 2 -- 134,00 TL
The Evil Within 2 -- 84,00 TL
Vampyr -- 84,00 TL
World War Z -- 84,00 TL
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Cadilar_Bayrami_indirimleri-96776.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle