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    PS Store'da iki yeni kampanya başladı: İşte dikkat çekenler

    PS Store'da bu ay beşinci yeni indirim dönemi başladı. Yeni kampanyalarda her türden onlarca oyunda önemli indirimler var.
    46 sn.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da iki yeni kampanya başladı: İşte dikkat çekenler
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    PlayStation Store'da bu ay indirim üstüne indirim geliyor. 'Yıl Ortası Fırsatları' ve '90 TL'den ucuz oyunlar' başlıklı iki yeni kampanya dönemi daha bugün resmen start verdi. Popüler birçok oyunda önemli indirimler dikkat çekiyor.

    Geçtiğimiz yıl Yılın Oyunu ödülüne aday gösterilen Control şu anda 89 TL'ye satın alınabiilyor. 2016'nın en sevilen oyunlarından olan Hitman'in GOTY sürümü ise sadece 53 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca Jurassic World Evolution, Witcher 3, Elite Dangerous, Dirt Rally 2.0 gibi oyunlarda da yine önemli indirimler var.

    Her iki kampanya da iki hafta sürecek ve 9 Temmuz TSİ 02.00'da sona erecek. Yıl Ortası Fırsatları'nın sayfası için buraya, 90 TL'den ucuz oyunların sayfası için de buraya tıklayabilirsiniz.

    • Control Standard Edition -- 89,00 TL
    • Hitman Yılın Oyunu Sürümü -- 53,80 TL
    • DOOM -- 33,60 TL
    • Terminator: Resistance -- 64,00 TL
    • Elite Dangerous -- 45,60 TL
    • Dying Light -- 62,65 TL
    • Dishonored 2 -- 42,00 TL
    • The Evil Within 2 -- 91,60 TL
    • Battlefield V and EA Sports UFC 3 Bundle -- 89,00 TL
    • EA Aile Paketi (Need For Speed + Plants vs. Zombies GW2 + Unravel) -- 47,80 TL
    • Jurassic World Evolution Deluxe Edition -- 83,65 TL
    • Assassin's Creed Syndicate Gold Edition -- 52,56 TL
    • Middle-earth: Shadow of Mordor Yılın Oyunu Sürümü -- 51,80 TL
    • Dead Island Definitive Edition -- 40,20 TL
    • Far Cry Primal -- 59,07 TL
    • Sniper Elite 4 -- 50,83 TL
    • Payday Crimewave Edition -- 21,00 TL
    • Outer Wilds -- 72,00 TL
    • Terraria PS4 Edition -- 43,00 TL
    • Mad Max -- 37,80 TL
    • Yakuza Zero -- 42,00 TL
    • Little Nightmares -- 17,80 TL
    • Deus Ex: Bölünmüş İnsanlık Dijital Deluxe Sürümü -- 29,85 TL
    • The Surge: Augmented Edition -- 41,70 TL
    • Age of Wonders: Planetfall -- 109,50 TL
    • Tekken 7 Rematch Edition -- 87,78 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 65,70 TL
    • Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 199,15 TL
    • FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü -- 139,75 TL


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