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    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da bu ayın üçüncü indirim kampanyası başladı. Bazı oyunlarda %80'e varan önemli indirimler dikkat çekiyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    Sony Avrupa, PlayStation Store'da "90 TL altı oyunlar" başlıklı yeni bir indirim dönemi başlattı. Farklı türlerden onlarca kaliteli yapımın önemli indirimler aldığı yeni kampanya süreci bu ay boyunca devam edecek.

    PS Store'a gelen son zamların ardından maalesef 90 TL altı oyunlar kampanyalarında bile çok uçuk fiyatlar görmeye başladık. Başlıkta 90 TL altı yazıyor ancak listeye baktığımız 100 TL'nin üzerinde birçok oyun var. %50-%60 oranındaki indirimlere rağmen bazı oyunların fiyatları hala yüksek. Elbette yine de dikkate değer indirimler de yok değil.

    1 Aralık'ta sona erecek olan kampanyada indirime giren tüm oyunları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listedelik.

    • Bloodborne GOTY Edition -- 68,37 TL
    • Dark Souls III -- 89,75 TL
    • LittleBigPlanet 3 -- 72,00 TL
    • The Division 2 -- 39,27 TL
    • Assassin's Creed The Ezio Collection -- 144,00 TL
    • Gran Turismo Sport -- 59,50 TL
    • Far Cry New Dawn -- 109,00 TL
    • The Jak and Daxter Collection -- 105,08 TL
    • The Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection -- 57,28 TL
    • Jojo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven -- 44,85 TL
    • Overcooked -- 18,00 TL
    • Worms Battlegrounds + Worm W.M.D. -- 39,75TL
    • Little Nightmares Complete Edition -- 34,75 TL
    • Metal Slug Anthology -- 31,15 TL
    • Call of Cthulhu -- 76,65 TL
    • The Surge -- 36,00 TL


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vayy jojo oyunu indirimde
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