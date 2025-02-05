PS Store "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri başladı: İşte fırsatlar

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 13 Şubat'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. Grand Theft Auto V, EA SPORTS FC 25, Hogwarts Legacy ve It Takes Two dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri başladı

PlayStation Store'da başlayan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Hogwarts Legacy PS5 sürümü 3.149 TL'den 944,70 TL'ye düştü. Buna ek olarak Silent Hill 2, 2.499 TL yerine 1.999 TL, Grand Theft Auto V 219,50 TL, EA SPORTS FC 25 2.899 TL yerine 1.159 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

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Eleştirmenlerin Seçimi indirimine baktığımızda isminden de anlayabileceğimiz gibi eleştirmenlerin favori oyunlarını görebiliyoruz. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları görebilirsiniz. İndirimlerin son tarihi 13 Şubat.

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