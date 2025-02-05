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    PS Store "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri başladı: İşte fırsatlar

    Playstation Store'da başlayan "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store 'Eleştirmenlerin Seçimi' İndirimleri: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 13 Şubat'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. Grand Theft Auto V, EA SPORTS FC 25, Hogwarts Legacy ve It Takes Two dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da başlayan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Hogwarts Legacy PS5 sürümü 3.149 TL'den 944,70 TL'ye düştü. Buna ek olarak Silent Hill 2, 2.499 TL yerine 1.999 TL, Grand Theft Auto V 219,50 TL, EA SPORTS FC 25 2.899 TL yerine 1.159 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    Eleştirmenlerin Seçimi indirimine baktığımızda isminden de anlayabileceğimiz gibi eleştirmenlerin favori oyunlarını görebiliyoruz. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları görebilirsiniz. İndirimlerin son tarihi 13 Şubat.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    EA SPORTS FC™ 25
    		 2.899 TL 1.159 TL %60
    Grand Theft Auto V
    		 439 TL 219,50 TL %50
    Hogwarts Legacy PS4 Sürümü
    		 2.799 TL 839,70 TL %70
    Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
    		 3.149 TL 944,70 TL %70
    Red Dead Redemption 2
    		 2.299 TL 758,67 TL %67
    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 459 TL 229,50 TL %50
    Diablo® IV - Standard Edition
    		 1.799 TL 989,99 TL %45
    Call of Duty®: Black Ops 6 – Cross-Gen Paketi 2.799,00 TL 1.959,30 TL %30
    It Takes Two PS4™ ve PS5™ 1.499,99 TL 374,99 TL %75
    Star Wars Outlaws 2.799,00 TL 1.679,40 TL %40
    HELLDIVERS™ 2 1.399,00 TL 1.119,20 TL %20
    ASTRO BOT 2.499,00 TL 2.124,15 TL %15
    Battlefield™ 1 100 TL 5 TL %95
    NBA 2K25 Tournament Edition 3.149 TL 1.102,15 TL %65
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