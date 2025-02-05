PS Store "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri başladı: İşte fırsatlar

PS Store "Eleştirmenlerin Seçimi" İndirimleri başladı
PlayStation Store'da başlayan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Hogwarts Legacy PS5 sürümü 3.149 TL'den 944,70 TL'ye düştü. Buna ek olarak Silent Hill 2, 2.499 TL yerine 1.999 TL, Grand Theft Auto V 219,50 TL, EA SPORTS FC 25 2.899 TL yerine 1.159 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
Eleştirmenlerin Seçimi indirimine baktığımızda isminden de anlayabileceğimiz gibi eleştirmenlerin favori oyunlarını görebiliyoruz. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları görebilirsiniz. İndirimlerin son tarihi 13 Şubat.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|
|2.899 TL
|1.159 TL
|%60
|
|439 TL
|219,50 TL
|%50
|
|2.799 TL
|839,70 TL
|%70
|
|3.149 TL
|944,70 TL
|%70
|
|2.299 TL
|758,67 TL
|%67
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|459 TL
|229,50 TL
|%50
|
|1.799 TL
|989,99 TL
|%45
|Call of Duty®: Black Ops 6 – Cross-Gen Paketi
|2.799,00 TL
|1.959,30 TL
|%30
|It Takes Two PS4™ ve PS5™
|1.499,99 TL
|374,99 TL
|%75
|Star Wars Outlaws
|2.799,00 TL
|1.679,40 TL
|%40
|HELLDIVERS™ 2
|1.399,00 TL
|1.119,20 TL
|%20
|ASTRO BOT
|2.499,00 TL
|2.124,15 TL
|%15
|Battlefield™ 1
|100 TL
|5 TL
|%95
|NBA 2K25 Tournament Edition
|3.149 TL
|1.102,15 TL
|%65
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: