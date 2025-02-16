PS Store ''İndirimler Gezegeni'' kampanyası başladı: İşte fırsatlar

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 27 Şubat'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. NBA 2K25, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy ve Dragon's Dogma 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store ''İndirimler Gezegeni'' fırsatları başladı

PlayStation Store'da başlayan ''İndirimler Gezegeni'' fırsatları kapsamında, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda NBA 2K25 2.900,00 TL'den 870,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 680,34 TL yerine 204,10 TL, Hogwarts Legacy 1.169,70 TL, Dragon's Dogma 2 ise 2.599,00 TL yerine 1.377,47 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

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''İndirimler Gezegeni'' kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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