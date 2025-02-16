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    PS Store ''İndirimler Gezegeni'' kampanyası başladı: İşte fırsatlar

    Playstation Store'da başlayan ''İndirimler Gezegeni'' indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store ''İndirimler Gezegeni'' indirimleri: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 27 Şubat'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. NBA 2K25, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy ve Dragon's Dogma 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store ''İndirimler Gezegeni'' fırsatları başladı

    PlayStation Store'da başlayan ''İndirimler Gezegeni'' fırsatları kapsamında, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda NBA 2K25 2.900,00 TL'den 870,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 680,34 TL yerine 204,10 TL, Hogwarts Legacy 1.169,70 TL, Dragon's Dogma 2 ise 2.599,00 TL yerine 1.377,47 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    ''İndirimler Gezegeni'' kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    NBA 2K25 Standard Edition 2.900,00 TL 870,00 TL %70
    UFC™ 5 Ultimate Edition 4.000,00 TL 2.000,00 TL %50
    Sea of Thieves 1.399,00 TL 839,40 TL %40
    Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899,00 TL 1.169,70 TL %70
    Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 680,34 TL 204,10 TL %70
    Need for Speed™ Payback 1.599,00 TL 239,85 TL %85
    Dragon’s Dogma 2 2.599,00 TL 1.377,47 TL %47
    GTA V: Premium Edition + Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi 1.599,00 TL 719,55 TL %55
    Grand Theft Auto V (PS4™ ve PS5™) 2.499,00 TL 824,67 TL %67
    Watch_Dogs™ PS4 699,00 TL
    174,75 TL    		 %75
    MONSTER HUNTER: WORLD™ 699,00 TL 349,50 TL %50
    Resident Evil 4 PS4 & PS5 1.399,00 TL 699,50 TL %50
    7 Days to Die - Konsol Sürümü 1.399,00 TL 909,35 TL %35
    Mortal Kombat™ 1 1.749,00 TL 699,60 TL %60
    Rise of the Ronin 2.799,00 TL 1.735,38 TL %38
    Battlefield V 229 TL 13,95 TL %95
    Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) 1.145,00 TL 744,25 TL %35
    Fallout 4: Game of the Year Edition 999,00 TL 249,75 TL %75
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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    TheJudgé 1 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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