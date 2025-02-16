PS Store ''İndirimler Gezegeni'' kampanyası başladı: İşte fırsatlar

PS Store ''İndirimler Gezegeni'' fırsatları başladı
PlayStation Store'da başlayan ''İndirimler Gezegeni'' fırsatları kapsamında, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda NBA 2K25 2.900,00 TL'den 870,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 680,34 TL yerine 204,10 TL, Hogwarts Legacy 1.169,70 TL, Dragon's Dogma 2 ise 2.599,00 TL yerine 1.377,47 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
''İndirimler Gezegeni'' kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|NBA 2K25 Standard Edition
|2.900,00 TL
|870,00 TL
|%70
|UFC™ 5 Ultimate Edition
|4.000,00 TL
|2.000,00 TL
|%50
|Sea of Thieves
|1.399,00 TL
|839,40 TL
|%40
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3.899,00 TL
|1.169,70 TL
|%70
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|680,34 TL
|204,10 TL
|%70
|Need for Speed™ Payback
|1.599,00 TL
|239,85 TL
|%85
|Dragon’s Dogma 2
|2.599,00 TL
|1.377,47 TL
|%47
|GTA V: Premium Edition + Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi
|1.599,00 TL
|719,55 TL
|%55
|Grand Theft Auto V (PS4™ ve PS5™)
|2.499,00 TL
|824,67 TL
|%67
|Watch_Dogs™ PS4
|699,00 TL
|
174,75 TL
|%75
|MONSTER HUNTER: WORLD™
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|Resident Evil 4 PS4 & PS5
|1.399,00 TL
|699,50 TL
|%50
|7 Days to Die - Konsol Sürümü
|1.399,00 TL
|909,35 TL
|%35
|Mortal Kombat™ 1
|1.749,00 TL
|699,60 TL
|%60
|Rise of the Ronin
|2.799,00 TL
|1.735,38 TL
|%38
|Battlefield V
|229 TL
|13,95 TL
|%95
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5)
|1.145,00 TL
|744,25 TL
|%35
|Fallout 4: Game of the Year Edition
|999,00 TL
|249,75 TL
|%75
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
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