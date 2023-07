PlayStation Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör PlayStation Store için yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Yaz İndirimleri başladı. Cyberpunk 2077, PAYDAY 2 ve Elden Ring dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı

PlayStation Store Yaz İndirimleri, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen, yüzde 45'lik bir indirimle 1,099TL'den 604,45TL'ye düştü. Buna ek olarak Cyberpunk 2077 399,50TL, Need for Speed Unbound 480,00 TL, Horizon Forbidden West ise 495,38 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yaz İndirimlerine dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Store'da indirime giren oyunlar

