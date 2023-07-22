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    PlayStation Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

    PlayStation Store'da yüzlerce oyunda geçerli olan Yaz indirimleri başladı. Öyle ki bazı oyunlarda yüzde 70 oranında indirim sunuluyor. İşte indirime giren Playstation oyunları...
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    PlayStation Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation Store için yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Yaz İndirimleri başladı. Cyberpunk 2077PAYDAY 2 ve Elden Ring dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı

    PlayStation Store Yaz İndirimleri, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen, yüzde 45'lik bir indirimle 1,099TL'den 604,45TL'ye düştü. Buna ek olarak Cyberpunk 2077 399,50TL, Need for Speed Unbound 480,00 TL, Horizon Forbidden West ise 495,38 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

    Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yaz İndirimlerine dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    PlayStation Store'da indirime giren oyunlar

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 399,00 TL 199,50 TL -50%
    Cyberpunk 2077 799,00 TL 399,50 TL -50%
    Far Cry 6 Deluxe Edition 779,00 TL 194,75 TL -75%
    Assassin's Creed Odyssey 599,00 TL 119,80 TL -80%
    Watch Dogs Legion Gold Edition 599,00 TL 119,80 TL -80%
    Mass Effect Legendary Edition 700,00 TL 175,00 TL -75%
    Need for Speed Unbound Palace Edition 1.600,00 TL 480,00 TL -70%
    Horizon Forbidden West 799,00 TL 495,38 TL -38%
    The Last of Us Part II 399,00 TL 199,50 TL -50%
    The Last of Us Part I 799,00 TL 599,25 TL -25%
    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 619,00 TL 383,78 TL -38%
    PAYDAY 2: The Crimewave Collection 299,00 TL 74,75 TL -75%
    Mafia: Definitive Edition 259,00 TL 90,65 TL -65%
    Sid Meier’s Civilization 6 259,00 TL 51,80 TL -80%
    Resident Evil Village 349,00 TL 174,50 TL -50%
    Grand Theft Auto 5 (PS5) 439,00TL 219,50TL -50%
    Elden Ring 1.049,00 TL 734,30 TL -30%
    Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen 1.099,00 TL 604,45 TL -45%
    It Takes Two 400,00 TL 160,00 TL -60%
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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