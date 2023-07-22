PlayStation Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı
PlayStation Store Yaz İndirimleri, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen, yüzde 45'lik bir indirimle 1,099TL'den 604,45TL'ye düştü. Buna ek olarak Cyberpunk 2077 399,50TL, Need for Speed Unbound 480,00 TL, Horizon Forbidden West ise 495,38 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.
Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yaz İndirimlerine dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PlayStation Store'da indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|399,00 TL
|199,50 TL
|-50%
|Cyberpunk 2077
|799,00 TL
|399,50 TL
|-50%
|Far Cry 6 Deluxe Edition
|779,00 TL
|194,75 TL
|-75%
|Assassin's Creed Odyssey
|599,00 TL
|119,80 TL
|-80%
|Watch Dogs Legion Gold Edition
|599,00 TL
|119,80 TL
|-80%
|Mass Effect Legendary Edition
|700,00 TL
|175,00 TL
|-75%
|Need for Speed Unbound Palace Edition
|1.600,00 TL
|480,00 TL
|-70%
|Horizon Forbidden West
|799,00 TL
|495,38 TL
|-38%
|The Last of Us Part II
|399,00 TL
|199,50 TL
|-50%
|The Last of Us Part I
|799,00 TL
|599,25 TL
|-25%
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
|619,00 TL
|383,78 TL
|-38%
|PAYDAY 2: The Crimewave Collection
|299,00 TL
|74,75 TL
|-75%
|Mafia: Definitive Edition
|259,00 TL
|90,65 TL
|-65%
|Sid Meier’s Civilization 6
|259,00 TL
|51,80 TL
|-80%
|Resident Evil Village
|349,00 TL
|174,50 TL
|-50%
|Grand Theft Auto 5 (PS5)
|439,00TL
|219,50TL
|-50%
|Elden Ring
|1.049,00 TL
|734,30 TL
|-30%
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen
|1.099,00 TL
|604,45 TL
|-45%
|It Takes Two
|400,00 TL
|160,00 TL
|-60%
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)