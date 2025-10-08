PS Store "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 22 Ekim'e kadar sürecek "Oyuncuların Seçimi" başladı. NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 6, It Takes Two, Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Oyuncuların Seçimi" indirimleri

PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda NBA 2K26 2.900 TL'den 1943 TL, It Takes Two 1.499 TL'den 449,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 2.099 TL yerine 524,75 TL, Grand Theft Auto V 699,50 TL, God of War Ragnarök ise 1.399 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store'da başlayan "Oyuncuların Seçimi" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149,00 TL 629,80 TL -%90 Kingdom Come: Deliverance II 2.499,00 TL 1.624,35 TL -%35 Dying Light Definitive Edition 1.049,00 TL 209,80 TL -%80 Sea of Thieves 999,00 TL 499,50 TL -%50 The Forest 595,00 TL 178,50 TL -%70 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) 1.145,00 TL 687,00 TL -%40 Mafia: Trilogy 374,00 TL 74,80 TL -%80 Gran Turismo 7 2.499,00 TL 1.049,58 TL -%59 Mafia: Definitive Edition 259,00 TL 38,85 TL -%85 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 999,00 TL 199,80 TL -%80 PS5 NBA 2K26 2.900,00 TL 1.943,00 TL -%33 It Takes Two PS4 ve PS5™ 1.499 TL 449,99 TL -%70 Red Dead Redemption 2 2.099,00 TL 524,75 TL -%75 Grand Theft Auto V (PlayStation®5) 1.399,00 TL 699,50 TL -%50 Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,00 TL -%42 God of War Ragnarök 2.799,00 TL 1.399,50 TL -%50 God of War 849,00 TL 424,50 TL -%50 Gang Beasts 699,00 TL 279,60 TL -%60

