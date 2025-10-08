PS Store "Oyuncuların Seçimi" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Oyuncuların Seçimi" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda NBA 2K26 2.900 TL'den 1943 TL, It Takes Two 1.499 TL'den 449,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak Red Dead Redemption 2, 2.099 TL yerine 524,75 TL, Grand Theft Auto V 699,50 TL, God of War Ragnarök ise 1.399 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Oyuncuların Seçimi" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
|3.149,00 TL
|629,80 TL
|-%90
|Kingdom Come: Deliverance II
|2.499,00 TL
|1.624,35 TL
|-%35
|Dying Light Definitive Edition
|1.049,00 TL
|209,80 TL
|-%80
|Sea of Thieves
|999,00 TL
|499,50 TL
|-%50
|The Forest
|595,00 TL
|178,50 TL
|-%70
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5)
|1.145,00 TL
|687,00 TL
|-%40
|Mafia: Trilogy
|374,00 TL
|74,80 TL
|-%80
|Gran Turismo 7
|2.499,00 TL
|1.049,58 TL
|-%59
|Mafia: Definitive Edition
|259,00 TL
|38,85 TL
|-%85
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|999,00 TL
|199,80 TL
|-%80
|PS5 NBA 2K26
|2.900,00 TL
|1.943,00 TL
|-%33
|It Takes Two PS4 ve PS5™
|1.499 TL
|449,99 TL
|-%70
|Red Dead Redemption 2
|2.099,00 TL
|524,75 TL
|-%75
|Grand Theft Auto V (PlayStation®5)
|1.399,00 TL
|699,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,00 TL
|-%42
|God of War Ragnarök
|2.799,00 TL
|1.399,50 TL
|-%50
|God of War
|849,00 TL
|424,50 TL
|-%50
|Gang Beasts
|699,00 TL
|279,60 TL
|-%60
