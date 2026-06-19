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    Call of Duty: Black Ops 1 ve 2 PlayStation'a geliyor: Hikaye modu da olacak

    Treyarch, Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin Temmuz ayında PS4 ve PS5'e geleceğini duyurdu. Şirket ayrıca hikaye ve multiplayer ile birlikte zombi modunun da olacağını paylaştı.

    Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS4 ve PS5'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Treyarch, Iron Galaxy sayesinde Call of Duty Black Ops 1 ve 2’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geleceğini resmen duyurdu. Bu duyuru, bu ayın başlarında başlayan dedikoduların hemen ardından geldi ve birçok PlayStation hayranının duymayı umduğu şeyi doğruluyor. Call of Duty: Black Ops 6 oynuyorsanız ve serinin kökenlerini merak ediyorsanız, bunu bizzat öğrenmek üzeresiniz.

    Black Ops Kasım 2010'da, Black Ops 2 ise Kasım 2012'de çıkış yaptı. Her ikisi de PlayStation 3'te mevcuttu ancak PS4 veya PS5'e gelmedi. Bu arada Xbox oyuncuları, konsol nesilleri arasında geriye dönük uyumluluk sayesinde eski oyunlara erişebildi.

    Black Ops 1 ve 2, PlayStation 4 ve PS5'e geliyor

    Oyun dünyasında iki nesillik fark çok uzun bir süre. PS4'te başlayan oyuncular, serinin ününün büyük bir kısmını oluşturan orijinal Black Ops hikayesini, ikonik çok oyunculu haritaları veya Zombi modlarını deneyimleyemedi. Treyarch PlayStation 4 ile birlikte PS5 kullanıcılarının hikaye modu, çok oyunculu mod ve Zombiler modunu oynayabileceğini paylaştı. İlerleme aktarılabilecek mi, çapraz platform desteği olacak mı belli değil.

    İki oyun da doğrudan portlanacak, yeniden yapım olarak gelmeyecek. Iron Galaxy işi üstleniyor. Treyarch, oyuncuların etkileyici görsel iyileştirmeler beklememesi gerektiğini açıkça belirtti. Oyunlar modern PlayStation donanımında çalışacak ancak temel deneyim PS3'tekiyle aynı olacak.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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