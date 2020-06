PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL

Tam Boyutta Gör

Sony, PS4 sahiplerinin merakla beklediği Days of Play indirimlerini başlattı. 17 Haziran’a kadar geçerli olacak Days of Play indirimleri kapsamında dijital ve kutulu oyunlar indirime girdi. PS Plus üyeliğinde yüzde 30 indirim mevcut.

PlayStation Store’daki indirimlere baktığımızda ilk olarak göze FIFA 20’nin 49 TL’ye ve Marvel’s Spider-Man’in 84 TL’ye düştüğü çarpıyor. Normalde 179,99 TL olan 12 aylık PS Plus abonelik ücreti ise 125,99 TL’ye düştü.

PS Store indirim sayfası

İndirime giren bazı oyunlar şunlar:

FIFA 20: 49 TL

Marvel’s Spider-Man: 84 TL

Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION: 114 TL

Resident Evil 3: 179 TL

Red Dead Redemption 2: 134 TL

The Sims 4: 49 TL

The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 35,70 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL

The Last of Us Remastered: 49 TL

DEATH STRANDING: 134 TL

Metro Exodus: 71,60 TL

PUBG: 64 TL

