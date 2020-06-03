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    PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL

    Sony yılın merakla beklenen indirim dönemlerinden Days of Play indirimlerini başlattı. Days of Play indirimleriyle birlikte FIFA 20 49 TL'ye, Spider-Man 84 TL'ye düştü.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,1b
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    11
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL
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    Sony, PS4 sahiplerinin merakla beklediği Days of Play indirimlerini başlattı. 17 Haziran’a kadar geçerli olacak Days of Play indirimleri kapsamında dijital ve kutulu oyunlar indirime girdi. PS Plus üyeliğinde yüzde 30 indirim mevcut.

    PlayStation Store’daki indirimlere baktığımızda ilk olarak göze FIFA 20’nin 49 TL’ye ve Marvel’s Spider-Man’in 84 TL’ye düştüğü çarpıyor. Normalde 179,99 TL olan 12 aylık PS Plus abonelik ücreti ise 125,99 TL’ye düştü.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak"

    PS Store indirim sayfası

    İndirime giren bazı oyunlar şunlar:

    FIFA 20: 49 TL

    Marvel’s Spider-Man: 84 TL

    Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION: 114 TL

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    Resident Evil 3: 179 TL

    Red Dead Redemption 2: 134 TL

    The Sims 4: 49 TL

    The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL

    Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 35,70 TL

    STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL

    The Last of Us Remastered: 49 TL

    DEATH STRANDING: 134 TL

    Metro Exodus: 71,60 TL

    PUBG: 64 TL



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    steven_stiffler 2 dk.
    Plus yenileyeceğim galiba, bir daha bu fiyata alamayız
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 9 dk.
    Yıllık yapıştırın zam kapıda
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    MALTHAEL 13 dk.
    İndirimler şahane.
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    ` quaD. (Barış ) 34 dk.
    Psn plus 125 lira. Agustosta zam haberi var. Alacak alsin 2 yillik.
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    nikony 42 dk.
    teşekkürler bizden


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    kamilgömek 43 dk. yeni yorumcu
    50 mi bunu almam gerek sanırım
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    TheStarBox (uğurcan ) 49 dk.
    Bence şuanki ekonomik şartlar için fiyatları oldukça uygun.
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    Vip Üye (Melih ) 56 dk.
    Online oynayanlar için plus iyi fakat ben bedava oyunlar için düşündüğümden kelek oyun veriyor o yüzden almam.

    Need for speed heat ta hala 160tl de dusmemis o yüzden bos geçmiş kampanya
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    TheStarBox (uğurcan ) 49 dk. Vip Üye
    EA Access e gelir yakında NFS, bence onu almak yerine bekle ea access yap.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 1 sa.
    İndirim dönemlerinde hep aynı oyunların indirime girmesi..!
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