PS5 alamadığınız için üzüldüyseniz bu oyun tam sizlik: PlayStation 5 Simülatör

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Hem yurt dışında hem de ülkemizde Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ön siparişe açıldığı gibi tükendi. Avrupa siparişleri tekrar 19 Kasım'da başlayacak ancak o zamana kadar beklemek istemezseniz sizin için güzel bir önerimiz var.

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Bu önerimiz elbette sadece stok sıkıntısı sebebiyle alamayanlar için değil. Malum ülkemizdeki fiyatlar da yüksek olduğu için çoğu oyuncu bu nesli tamamen geçecek ya da birkaç yıl satın alamayacak. Geliştirilen bu oyun da tam olarak konsolu hangi sebeple olursa olsun satın alamayanlar için.

PS5 Simulator isimli oyun ile PlayStation 5'iniz varmış gibi davranabilirsiniz. Ne yazık ki konsolun en güzel tarafı olan oyun oynama bölümünü yapamıyorsunuz ancak para da vermediğiniz için makul bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyun sayesinde PlayStation 5'inizi teslim alabiliyor, kutu açılışı yapabiliyor ve kurulum yapabiliyorsunuz.

Eğer oyunu indirmek isterseniz, indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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