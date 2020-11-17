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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 alamadığınız için üzüldüyseniz bu oyun tam sizlik: PlayStation 5 Simülatör

    PlayStation 5 hem yurt dışında hem de ülkemizde, ön siparişe açıldığı anda tükendi. Şu anda da neredeyse hiçbir yerde konsol bulunmuyor. Konsolu alamayanlar için de güzel bir oyun geliştirilmiş.
    31 dk.
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    91
    5
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5 alamadığınız için üzüldüyseniz bu oyun tam sizlik: PlayStation 5 Simülatör
    Tam Boyutta Gör

    Hem yurt dışında hem de ülkemizde Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ön siparişe açıldığı gibi tükendi. Avrupa siparişleri tekrar 19 Kasım'da başlayacak ancak o zamana kadar beklemek istemezseniz sizin için güzel bir önerimiz var.

    Ayrıca Bkz. "Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı"

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    Bu önerimiz elbette sadece stok sıkıntısı sebebiyle alamayanlar için değil. Malum ülkemizdeki fiyatlar da yüksek olduğu için çoğu oyuncu bu nesli tamamen geçecek ya da birkaç yıl satın alamayacak. Geliştirilen bu oyun da tam olarak konsolu hangi sebeple olursa olsun satın alamayanlar için.

    PS5 Simulator isimli oyun ile PlayStation 5'iniz varmış gibi davranabilirsiniz. Ne yazık ki konsolun en güzel tarafı olan oyun oynama bölümünü yapamıyorsunuz ancak para da vermediğiniz için makul bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyun sayesinde PlayStation 5'inizi teslim alabiliyor, kutu açılışı yapabiliyor ve kurulum yapabiliyorsunuz. 

    Eğer oyunu indirmek isterseniz, indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    20 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kimse bizim sabrimizi sinamaya kalkmasin
    Yanıtla +1
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    GAME OF YEAR !
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    Epsilon 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    sistem gereksinimleri neler?
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    mertisik06 (mert bey) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Halimize bak.
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    gowlet 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar Türkiye pazarını hedef almış..
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