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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı

    Önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village'ın çıkış tarihi büyük bir ihtimalle sızdırıldı. Capcom'un hacklenmesi bazı bilgileri açığa çıkardı.
    4 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın çıkış tarihi tam olarak bilinmiyordu ancak Capcom'un hacklenmesinin ardından çıkış tarihi açığa çıktı.

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    Geçtiğimiz günlerde popüler oyun şirketi Capcom hacklenmişti ve yaklaşık 1TB'lık bir veri açığa çıkmıştı. Bu verilerin arasında en azından müşteri bilgileri güvende kalmıştı. Ancak bazı oyunların verileri güvende kalmamış. Önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village'ın çıkış tarihi Nisan 2021 olarak listelenmiş ancak hala resmi olarak açıklanmadığını da hatırlatalım.

    Sızdırılan bilgiler arasında Netflix'in Infinite Darkness isimli Resident Evil animasyonunun da Mayıs 2021'de yayınlanacağı bulunuyor.

    Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda duyurulan Nintendo Switch özel oyunları Monster Hunter Rise ve Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in PC'ye de geleceği ve Monster Hunter Rise'ın 26 Mart'ta, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in de 2021'in yaz aylarında yayınlanacağı yazılmış.



    https://www.pcgamer.com/resident-evil-village-is-coming-in-april-according-to-the-huge-capcom-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    8 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eh iyi bari, dua etsinler oyunları sızdırmamışlar...
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Orada da mı bulamadınız Deep Down'ı
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    _GRKM_ 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    RES 4 REMAKE de bir haber yok mu ?
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