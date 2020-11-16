Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın çıkış tarihi tam olarak bilinmiyordu ancak Capcom'un hacklenmesinin ardından çıkış tarihi açığa çıktı.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı
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Geçtiğimiz günlerde popüler oyun şirketi Capcom hacklenmişti ve yaklaşık 1TB'lık bir veri açığa çıkmıştı. Bu verilerin arasında en azından müşteri bilgileri güvende kalmıştı. Ancak bazı oyunların verileri güvende kalmamış. Önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village'ın çıkış tarihi Nisan 2021 olarak listelenmiş ancak hala resmi olarak açıklanmadığını da hatırlatalım.
Sızdırılan bilgiler arasında Netflix'in Infinite Darkness isimli Resident Evil animasyonunun da Mayıs 2021'de yayınlanacağı bulunuyor.
Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda duyurulan Nintendo Switch özel oyunları Monster Hunter Rise ve Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in PC'ye de geleceği ve Monster Hunter Rise'ın 26 Mart'ta, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in de 2021'in yaz aylarında yayınlanacağı yazılmış.
https://www.pcgamer.com/resident-evil-village-is-coming-in-april-according-to-the-huge-capcom-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen