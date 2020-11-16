Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın çıkış tarihi tam olarak bilinmiyordu ancak Capcom'un hacklenmesinin ardından çıkış tarihi açığa çıktı.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı

Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı"

Geçtiğimiz günlerde popüler oyun şirketi Capcom hacklenmişti ve yaklaşık 1TB'lık bir veri açığa çıkmıştı. Bu verilerin arasında en azından müşteri bilgileri güvende kalmıştı. Ancak bazı oyunların verileri güvende kalmamış. Önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village'ın çıkış tarihi Nisan 2021 olarak listelenmiş ancak hala resmi olarak açıklanmadığını da hatırlatalım.

Sızdırılan bilgiler arasında Netflix'in Infinite Darkness isimli Resident Evil animasyonunun da Mayıs 2021'de yayınlanacağı bulunuyor.

Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda duyurulan Nintendo Switch özel oyunları Monster Hunter Rise ve Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in PC'ye de geleceği ve Monster Hunter Rise'ın 26 Mart'ta, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in de 2021'in yaz aylarında yayınlanacağı yazılmış.

https://www.pcgamer.com/resident-evil-village-is-coming-in-april-according-to-the-huge-capcom-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.