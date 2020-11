PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5'in çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme ambargosu kalktı. Oyunun inceleme puanları da paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı"

Oyun için verilen inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStation 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak

PlayStation 5 İncelemeleri

Digital Spy – 100

PlayStation LifeStyle – 100

GamingTrend – 100

DarkStation – 100

GamesBeat – 100

EGM – 100

Vgames – 95

God is Geek – 95

COGconnected – 92

Easy Allies – 90

Gaming Nexus – 90

Game rant – 90

USgamer – 90

IGN – 90

Game Informer – 90

PlayStation Universe – 90

TheGamer – 90

TrueGaming – 90

XGN – 90

Areajugones – 90

Destructoid – 90

GamePro Germany – 86

Multiplayer.it – 85

The Games Machine – 85

Wccftech – 85

Millenium – 85

IGN Italia – 85

Press Start Australia – 85

Carole Quintaine – 85

Gaming Age – 83

4Players.de – 81

PCMag – 80

Everyeye.it – 80

SpazioGames – 80

Hobby Consolas – 80

Shacknews – 80

TheSixthAxis – 80

Jeuxvideo.com – 80

VG247 – 80

Push Square – 80

Gameblog.fr – 80

Eurogamer Italy – 80

Gamer.no – 80

GamesRadar+ - 80

Hardcore Gamer – 80

VGC – 80

Washington Post – 70

We Got This Covered – 70

Telegraph – 60

PlayStation 4 İncelemeleri

Digitally Downloaded – 100

Stevivor – 95

Power Unlimited – 90

Digital Chumps – 90

Siliconera – 90

Attack of the Fanboy – 90

Comicbook.com – 80

Screen Rant – 80

GameSpot - 70

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.