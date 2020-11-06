PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı

Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5'in çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme ambargosu kalktı. Oyunun inceleme puanları da paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı"
Oyun için verilen inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStation 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak
PlayStation 5 İncelemeleri
Digital Spy – 100
PlayStation LifeStyle – 100
GamingTrend – 100
DarkStation – 100
GamesBeat – 100
EGM – 100
Vgames – 95
God is Geek – 95
COGconnected – 92
Easy Allies – 90
Gaming Nexus – 90
Game rant – 90
USgamer – 90
IGN – 90
Game Informer – 90
PlayStation Universe – 90
TheGamer – 90
TrueGaming – 90
XGN – 90
Areajugones – 90
Destructoid – 90
GamePro Germany – 86
Multiplayer.it – 85
The Games Machine – 85
Wccftech – 85
Millenium – 85
IGN Italia – 85
Press Start Australia – 85
Carole Quintaine – 85
Gaming Age – 83
4Players.de – 81
PCMag – 80
Everyeye.it – 80
SpazioGames – 80
Hobby Consolas – 80
Shacknews – 80
TheSixthAxis – 80
Jeuxvideo.com – 80
VG247 – 80
Push Square – 80
Gameblog.fr – 80
Eurogamer Italy – 80
Gamer.no – 80
GamesRadar+ - 80
Hardcore Gamer – 80
VGC – 80
Washington Post – 70
We Got This Covered – 70
Telegraph – 60
PlayStation 4 İncelemeleri
Digitally Downloaded – 100
Stevivor – 95
Power Unlimited – 90
Digital Chumps – 90
Siliconera – 90
Attack of the Fanboy – 90
Comicbook.com – 80
Screen Rant – 80
GameSpot - 70
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He's a gangsta in the hood
Does whatever a nigga he can
Slaps the bitches in da ass
Wears a golden necklace
Throws grenades in da face