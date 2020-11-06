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    PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı

    PlayStation 5'in en çok beklenen çıkış oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme ambargosu kalktı ve çoğu basın oyun için inceleme puanını paylaştı.
    5 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Insomniac Games'in yaptığı PlayStation 5'in çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme ambargosu kalktı. Oyunun inceleme puanları da paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı"

    Oyun için verilen inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStation 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak

    PlayStation 5 İncelemeleri

    Digital Spy – 100
    PlayStation LifeStyle – 100
    GamingTrend – 100
    DarkStation – 100
    GamesBeat – 100
    EGM – 100
    Vgames – 95
    God is Geek – 95
    COGconnected – 92
    Easy Allies – 90
    Gaming Nexus – 90
    Game rant – 90
    USgamer – 90
    IGN – 90
    Game Informer – 90
    PlayStation Universe – 90
    TheGamer – 90
    TrueGaming – 90
    XGN – 90
    Areajugones – 90
    Destructoid – 90
    GamePro Germany – 86
    Multiplayer.it – 85
    The Games Machine – 85
    Wccftech – 85
    Millenium – 85
    IGN Italia – 85
    Press Start Australia – 85
    Carole Quintaine – 85
    Gaming Age – 83
    4Players.de – 81
    PCMag – 80
    Everyeye.it – 80
    SpazioGames – 80
    Hobby Consolas – 80
    Shacknews – 80
    TheSixthAxis – 80
    Jeuxvideo.com – 80
    VG247 – 80
    Push Square – 80
    Gameblog.fr – 80
    Eurogamer Italy – 80
    Gamer.no – 80
    GamesRadar+ - 80
    Hardcore Gamer – 80
    VGC – 80
    Washington Post – 70
    We Got This Covered – 70
    Telegraph – 60

    PlayStation 4 İncelemeleri

    Digitally Downloaded – 100
    Stevivor – 95
    Power Unlimited – 90
    Digital Chumps – 90
    Siliconera – 90
    Attack of the Fanboy – 90
    Comicbook.com – 80
    Screen Rant – 80
    GameSpot - 70



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    55 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Unreal enginaV 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kegion ve gears tactics bitsin alırız kutulu
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony gene yatırmış paraları
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony yine fatality yapmış, çok başarılı. Spider Man ve Demon's Souls'u xbox asla geçemez. Sonra da GOW5 gelir zaten
    Yanıtla +1
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    evo_4 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Spider Nigga Spider Nigga

    He's a gangsta in the hood

    Does whatever a nigga he can

    Slaps the bitches in da ass

    Wears a golden necklace

    Throws grenades in da face



    Yanıtla +1
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    Berringer (Ahmet ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunun Türkçe olması çok güzel yalnız dlc tadında bir oyuna 460 TL vermek mantıklı gelmiyor bu bütçeyi cyberpunk ayırdım kendi adıma
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    dımmışali (durmuş bahça) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kullanıcı puanları ne olacak?
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