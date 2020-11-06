PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı

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Yayıncılığını Gearbox Publishing'in yaptığı, geliştiricliğini ise Counterplay Games'in yaptığı co-op olarak oynanabilen aksiyon macera oyunu Godfall'un çıkış fragmanı paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı"

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Geçtiğimiz günlerde PC için sistem gereksinimleri paylaşılan Godfall'un çıkışına çok kısa bir süre kaldı ve son fragman da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Bahsi geçen fragmanı ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Godfall, 12 Kasım'da PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Oyun, PC'de Epic Games'e özel olacak. Epic Games fiyatı 249 TL, PlayStation 5 fiyatı ise 569 TL. Ayrıca fragmanın sonunda yazdığına göre Godfall, 12 Mayıs 2021'den sonra da diğer konsollara gelecek. Hangi konsollar olduğu açıklanmamış.

Tanıtım Yazısı

Aperion yok olmanın eşiğinde. Siz, kullanıcılarını yakın dövüşün durdurulamaz ustaları hâline getiren efsanevi Valor zırh setlerini kuşanabilen ilahi güçteki savaşçılar olan Valoria şövalyelerinin sonuncususunuz. Element diyarlarına tırmanırken düşmanlarınızı parçalayın ve zirvede sizi bekleyen çılgın tanrı Macros'a meydan okuyun. Looter-slasher türünün ilk örneği olan bu yakın dövüş aksiyonlu rol yapma oyunu Godfall'da yükselin.

Su Diyarı'nın yer üstü resiflerinden Toprak Diyarı'nın yeraltı kızıl ormanlarına kadar egzotik diyarlarda maceraya atılın

Her biri eşsiz oynanış tarzlarına sahip beş silah sınıfında ve uzun kılıç, gönderli silah, savaş baltası, büyük kılıç ve çifte bıçak çeşitlerinde ustalaşın

Seviye atlayıp yeni yetenekler öğrenin ve savaş alanında yıkıcı etkilere sahip efsanevi silahlar ortaya çıkarın

Burçlardan esinlenmiş, siz ve Macros arasındaki her bir düşmanı parçalamanız için sizi güçlendirecek zırh takımları olan 12 Valor zırhının kilidini açın

İmtihan Kulesi'nde becerilerinizi sınayın ve en çetin düşmanlara meydan okuyarak en üst aşamadaki ganimetleri kazanın

Tek başınıza veya üç oyunculu, çevrimiçi, iş birliğine dayalı PvE oyunda arkadaşlarınızla birlikte savaşın

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