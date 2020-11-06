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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı

    Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte 12 Kasım'da PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanacak.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten yeni bir video yayınlandı. Televizyon reklamı olarak yayınlanan bu video oldukça etkileyici.

    Ayrıca Bkz. "IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor"

    Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStaiton 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak. Bahsi geçen televizyon reklamını ve oyunun PlayStation 5 üzerindeki yeniliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

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    Çarpıcı görseller: Marvel’in karlı New York şehrinde gezinirken Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ile 4K ve HDR görsellerin keyfini çıkarın.2 Işın izleme, geliştirilmiş aydınlatma, gölge ve karakter ayrıntılarıyla binaların üzerindeki yansımaları deneyimleyin. Ayrıca isteğe bağlı 60 fps performans modu Spider-Man evrenine hayat verir.

    Hızlı yükleme: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ultra yüksek hızlı SSD ile hızlı yükleme avantajına sahiptir. Marvel’ın New York şehrini çok kısa sürede kat edin ve neredeyse anında yeniden yükleyin.

    Uyarlanabilir tetikler: Spider-Man’in ağlarını DualSense kontrolörünün uyarlanabilir tetikleri ile parmak uçlarınızda hissedin ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyununun keyfini çıkarın.

    Dokunsal geri bildirim: Miles Morales’in attığı her yumruğu, ağı ve zehir patlamalarını DualSense™ kontrolörünün sürükleyici dokunsal geri bildirimi ile ellerinizde hissedin. Uyumlu kulaklıklarla

    Tempest 3D AudioTech: Etrafınızdaki şehrin canlandığını duyun ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyununu çatılardan şehrin sokaklarına kadar çevrenizde olan biteni duymanızı sağlayan 3D ses teknolojisinin keyfini çıkarın. Şehirdeki sesler sizi Marvel’ın New York'una çeker ve PS5 konsolunun Tempest 3D AudioTech ile satış rekorları kuran Spider-Man oyunundaki anlara hayat verir.



    https://www.gematsu.com/2020/11/marvels-spider-man-miles-morales-be-yourself-tv-commercial Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    55 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunda kesinlikle emek var. Çizgi romanda da geçiyordur muhtemelen ama kesinlikle benim ve çevremin uzaktan yakından tanıdığı bir Spider-Man değil.
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    WienerWald (AD ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Video açılmıyor
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