PS5’e nazar değdi, AMD üretim sıkıntısı yaşıyor

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Microsoft’un önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları üzerindeki perdeyi kaldırmasının ardından gözler PS5 konsoluna çevrildi. Sony kısa süre içerisinde resmi tanıtımı yapacak ancak üretim hatlarından gelen haberler iç açıcı değil.

Üretim sıkıntısı var

Sektörden gelen bilgilere göre Sony’nin başlangıç aylarında piyasaya sürmek istediği PS5 sayısı 15 milyon civarındaydı. Özellikle yoğun ilgi nedeniyle firma 31 Mart 2021 tarihine kadar hedefi 15 milyona yükseltmişti. Bununla birlikte Zen 2 çekirdekleri ve Navi 20 grafik birimi barındıran AMD yongalarının üretiminde sıkıntı yaşanıyor.

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TSMC tarafından üretilen yongaların en fazla yüzde 50 verimlilik seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Dengeli bir stok için bu verimlilik oranı yetersiz. TSMC verimliliği arttırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ancak konsolun çıkış tarihine kadar çözülemeyebilir.

Sony yaşanan sıkıntı nedeniyle ilk parti satış hedefini 11 milyona indirdi. Bu da 4 milyon civarında bir kayıp anlamına geliyor. Eğer verimlilik oranları kısa sürede yükselmezse gelecek yılın başlarında da bazı sıkıntılar yaşanabilir.

Verimlilik sorunların neden kaynaklandığı bilinmiyor ancak AMD benzer bir tasarımı Xbox Series X için de hzırladı. Bu cephede bir üretim sıkıntısı haberi gelmedi. Muhtemelen konsol üreticilerinin standart dizilim yanında bazı özel teknolojileri de yongaya entegre etmesi sorun çıkarmış olabilir.

https://www.techpowerup.com/272180/playstation-5-launch-supply-reduced-due-to-amd-cpu-gpu-soc-yield-issues

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