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    PS5’e nazar değdi, AMD üretim sıkıntısı yaşıyor

    PS5 için özel olarak tasarlanan AMD yongasının üretiminde TSMC yüzde 50 verimlilik oranını yakalayabildi. Bu nedenle ilk etapta Sony hedefinden daha az bir parti satışa sunacak.
    4 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5’e nazar değdi, AMD üretim sıkıntısı yaşıyor
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    Microsoft’un önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları üzerindeki perdeyi kaldırmasının ardından gözler PS5 konsoluna çevrildi. Sony kısa süre içerisinde resmi tanıtımı yapacak ancak üretim hatlarından gelen haberler iç açıcı değil.

    Üretim sıkıntısı var

    Sektörden gelen bilgilere göre Sony’nin başlangıç aylarında piyasaya sürmek istediği PS5 sayısı 15 milyon civarındaydı. Özellikle yoğun ilgi nedeniyle firma 31 Mart 2021 tarihine kadar hedefi 15 milyona yükseltmişti. Bununla birlikte Zen 2 çekirdekleri ve Navi 20 grafik birimi barındıran AMD yongalarının üretiminde sıkıntı yaşanıyor.

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    TSMC tarafından üretilen yongaların en fazla yüzde 50 verimlilik seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Dengeli bir stok için bu verimlilik oranı yetersiz. TSMC verimliliği arttırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ancak konsolun çıkış tarihine kadar çözülemeyebilir.

    Sony yaşanan sıkıntı nedeniyle ilk parti satış hedefini 11 milyona indirdi. Bu da 4 milyon civarında bir kayıp anlamına geliyor. Eğer verimlilik oranları kısa sürede yükselmezse gelecek yılın başlarında da bazı sıkıntılar yaşanabilir.

    Verimlilik sorunların neden kaynaklandığı bilinmiyor ancak AMD benzer bir tasarımı Xbox Series X için de hzırladı. Bu cephede bir üretim sıkıntısı haberi gelmedi. Muhtemelen konsol üreticilerinin standart dizilim yanında bazı özel teknolojileri de yongaya entegre etmesi sorun çıkarmış olabilir.



    https://www.techpowerup.com/272180/playstation-5-launch-supply-reduced-due-to-amd-cpu-gpu-soc-yield-issues Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fotifoti (foti ) 4 sa. en beğenilen
    Zamdır o nazar değildir :)
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    oly1786 (caner nebi) 4 sa.
    zaten alamayacağımız için, sorun yok..
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sozuak (Barış SÖZÜAK) 1 sa. (düzenlendi)
    Üretilen her iki çipten birinin bozuk olması demek. Bir silikon plakada 300 işlemci çıkıyorsa 150 si bozuk 150 si kullanılabilir.Bu da çipin maliyetinin kabaca 2 katına çıkması demek. Her türlü çip üretiminde fire olur ama oran ne kadar az ise maliyet o kadar ucuz olur.Performans ile alakalı değil yani.Çip üreticisi ile ne fiyat anlaşılmışsa o fiyattan satar. Yani %50 fire veriyorum bu nedenle çipi 2 kat fiyata satacağız diyemezler sadece taahhüt edilen sayıda ve zamanda çipi üretip veremezler.
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    j0ffline 1 sa.
    "verimlilik oranının %50 olması" ne demek? İşlemciler %50 performansla mı çalışacak yani, ilk postayı almayalım mı? Anlamadım ben hiçbir şey?
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 sa.
    Bunlar konsolu bu sebepten 550$ yapmasın.
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    çikko 2 sa.
    Forumda bi cihazın tasarımı ile, satış rakamlarını bağdaştıran gördük. Teknoloji forumu mu ilkokul forumu mu belli değil
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    Sonthor (Tahsin ) 39 dk. çikko
    bence ürünün tasarımı da önemli.
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    Gökay16 (Gökay Genç) 2 sa.
    Bu 1990 dan kalma çirkin tasarımla satamayacaktı fazla. Minareden önce kılıfı hazırlamaları isabet olmuş...
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    console-master 2 sa. Gökay16
    Ne Alaka.Ps5 satış rakamlarını kıracak.Herkes bekliyor. Tasarım sana göre kötü olabilir.Birçok kişiye görede çok iyi.
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    WienerWald (Arda ) 2 sa. Gökay16
    Alanda zaten tasarımı için alacak konsolu :)
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    BekirTemel (Bekir ) 3 sa.
    hayattaki şansım, tr ye gelmez şimdi stok
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    blackzeros 4 sa. (düzenlendi)
    11 milyon pekte az bir rakam değil finansal yilin bitimine kadar(31 mart), ps4e baktım, 7,5 milyon civari satmıs 2013 finansal yılının sonuna kadar. daha once uretimin cok iyi gittigi bu yuzden ikiye katladiklari raporlanmisti , normalde cip uretiminde bu kadar dusus olmaz ekstra bir durum olmadan ,ssd'den dolayı olsa belki derim malum onlarda sokaktan gecen adam osursa sıkıntı oluyor bu arada haberin kaynagi bloomberg japan ,diskli versiyonun en dusuk 450 dolar ,dijital versiyonun 400 dolardan cikabilecegi yaziyor aynı haberde.[twitter=https://twitter.com/6d6f636869/status/1305675916962492416]
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa.
    Artık Nvidia'ya geçme zamanı gelmedi mi Sony ?
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 3 sa. gokhanvai
    konsollar uzunca bir süre X86 mimarisi üzerinde inşa edilmeye devam eder. Nvidia nın çok ama çok verimli bir ARM mimarisi geliştirmesi ve bunu RTX ile harmanlaması olursa bir ihtimal konsollarda arm mimarisine geçiş düşünülür ki orada yine AMD var sunucu tarafında arm lisansları mevcut var olan arm çekirdeklerini RDNA3 yada RDNA4 ile harmanlayıp Custom yonga çıkarsalar yine devam ederler.

    ne microsoft ne de sony şuan için Nvidia nın kapısını çalmak istemez şımarık çocuk Nvidia şimdi arm da elinde iyice çekilmez olur. ayrıca sony nin PS3 zamanı canı çok yandı risc tabanlı cell işlemci ve Geforce un 7800GTX tabanlı RSX Reality Synthesizer gpu larından.

    gelecek arm tarafına kayıyordu belki ama Nvidia nın olaya dahil olmasından sonra arm olayı bence olumsuz bir yola gidecek.

    custom x86 mimarisi yapan firmalar ki şuan için AMD var yarın bir gün intel big.little yapısı ile geliyor belki VIA da tekrar döner bunlar kazanmaya ve satmaya geliştirmeye devam edecek.
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    alasterkasor 4 sa.
    Alacak arkadaşlar rahatlıkla gidip alabilir az üretilmesi sorun değil bizim buralar için. Kimse artık konsol almak istemiyor vazgeçtik ;)
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    fotifoti (foti ) 4 sa. en beğenilen
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    sony, ps5 ve
    4 etiket daha amd tsmc ps5 yield rate Ev Elektroniği
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