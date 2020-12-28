Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor

    Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier'ın 2017'de yayınladığı sevilen kitap Kan, Ter ve Pikseller, 8 Ocak'ta Türkçe olarak raflarda.
    20 dk.
    76
    28
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Her ne kadar biz oyuncular, oyunları yalnızca piyasaya sürüldüğü veya geliştirme süresinde bizlere aktarılan detaylarıyla bilsek de oyunun geliştirme aşamasında açıklanmayan birçok hikaye bulunuyor. Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier da 2017 yılında bu arka plan hikayerine odaklandığı bir kitap yayınlamıştı. Fazlasıyla beğeni toplayan kitap ne yazık ki ülkemizde bulunmuyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir

    Ayrıca Bkz. "JRR Tolkien'in Orta Dünya makaleleri kitap oluyor: The Nature of Middle Earth"

    Fantastik kitaplar ve Bilim Kurgu kitapları ile tanınan İthaki Yayınları da bu yılın başlarında Jason Schreier'ın "Blood, Sweat, and Pixels" kitabının Türkçe çeviri ile yakında raflarda olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde kitabın ne zaman çıkacağı açıklandı.

    İthaki Yayın Yönetmeni Alican Saygı Ortanca, geçtiğimiz saatlerde kitabın "Kan, Ter ve Pikseller" ismiyle 8 Ocak'ta raflarda olacağını açıkladı. Kitabın çevirisini ise birçok başarılı çeviriye imza atan M. İhsan Tatari yapıyor.

    Kan, Ter ve Pikseller, orijinalinde 2017 yılında yayınlandı ve The Witcher 3, Uncharted 4, Diablo III, Destiny ve daha birçok oyunun yapım aşamasındaki hikayelere odaklanıyor. Kitap, açığa çıkarttığı bilgiler yüzünden yer yer pek sevilmeyen Jason Schreier'ın kaleminden geliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    6 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor Sonraki İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş Aralık'ta yüzde 10'u buldu 1 sa. Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı 1 sa. Galaxy A51 ve Galaxy M31 için Android 11 beta programı başladı 2 sa. Intel Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışta 3 sa. Ocak ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 3 sa. Yerli otomobil fabrikasının üst yapı inşaatını gerçekleştirecek firma açıklandı 4 sa. Apple AirPods Max incelemesi | Çok iyi kulaklık, yüksek fiyat 4 sa. Huawei Mate 40E sertifikalarda göründü 5 sa. Chrome web uygulamaları Windows menüden silinebilecek 5 sa. Android Fast Pair güncellemesi Apple’ın tasarımına benziyor 7 sa. Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı 10 sa. Asus kurumlara yönelik hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı 15 sa. Çin, Ay'dan getirdiği taşları dünyayla paylaşmak istiyor 16 sa. Wonder Woman 3 resmen duyuruldu 16 sa. Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork 17 sa. Kötü haber: Çin aşısı gecikiyor 17 sa. Biostar Z490 anakartlar için 11. nesil Core işlemci desteğini doğruladı 18 sa. Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek 18 sa. Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage 19 sa. Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız