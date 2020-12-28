Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor

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Her ne kadar biz oyuncular, oyunları yalnızca piyasaya sürüldüğü veya geliştirme süresinde bizlere aktarılan detaylarıyla bilsek de oyunun geliştirme aşamasında açıklanmayan birçok hikaye bulunuyor. Oyun dünyasının en önemli gazetecilerinden biri olan Jason Schreier da 2017 yılında bu arka plan hikayerine odaklandığı bir kitap yayınlamıştı. Fazlasıyla beğeni toplayan kitap ne yazık ki ülkemizde bulunmuyordu.

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Fantastik kitaplar ve Bilim Kurgu kitapları ile tanınan İthaki Yayınları da bu yılın başlarında Jason Schreier'ın "Blood, Sweat, and Pixels" kitabının Türkçe çeviri ile yakında raflarda olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde kitabın ne zaman çıkacağı açıklandı.

İthaki Yayın Yönetmeni Alican Saygı Ortanca, geçtiğimiz saatlerde kitabın "Kan, Ter ve Pikseller" ismiyle 8 Ocak'ta raflarda olacağını açıkladı. Kitabın çevirisini ise birçok başarılı çeviriye imza atan M. İhsan Tatari yapıyor.

Kan, Ter ve Pikseller, orijinalinde 2017 yılında yayınlandı ve The Witcher 3, Uncharted 4, Diablo III, Destiny ve daha birçok oyunun yapım aşamasındaki hikayelere odaklanıyor. Kitap, açığa çıkarttığı bilgiler yüzünden yer yer pek sevilmeyen Jason Schreier'ın kaleminden geliyor.

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