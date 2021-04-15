PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı

Sony'nin bir önceki nesil konslu olan PlayStation 4 ve yeni nesil konsolu PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Özellikle PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi olması dikakt çekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi güncelleme geçtiğimiz saatlerde yayınlandı ve en öne çıkan tarafı sizlere de aktardığımız gibi oyunlarınızı artık USB'ye depolayabilecek olmanız. Ancak ilk açıklanan detaylar dışında birkaç farklı yenilik de bulunuyor.
PlayStation 5'in "21.01-03.00.00.38" Güncellemesi
Güncelleme ile birlikte artık PlayStation 5'inizde yer kalmadığında oyunları silmek yerine USB'ye depolayabilir ve tekrar oynamak istediğinizde oradan yükleyebilirsiniz. Bu süreç Sony'nin aktardığına göre oyunları tekrar indirmekten veya başka bir diskten kopyalamaktan çok daha hızlı sürecek. Ne yazık ki konsol, oyunlarda SSD'nin hızını kullandığı için oyunları USB üzerinden oynayamıyorsunuz.
Diğer yeniliklere baktığımız ise artık PS4 ve PS5 arasında Share Play özelliğinin desteklendiğini görüyoruz. Diğer yenilikler ise şöyle:
- Artık oyun güncellemelerini önceden indirebilirsiniz
- Game Base bölümü için iyileştirmeler
- Kütüphanenizi özelleştirebilirsiniz
- Oyun sohbetini hızlıca kapatabilmek ve ses ayarlarını hızlıca yapabilmek için yeni seçenekler
- Ekran yakınlaştırmasında iyileştirmeler
Güncellemenin boyutu yaklaşık oalrak 900 MB. Güncellemeyi yaptıktan sonra cihazınız açıldığında kontrolcüyü de güncellemeniz gerektiği istenirse şarj kablosunu takarak onu da otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Kontrolcü için istenen güncellemenin nasıl bir yenilik getirdiği bilinmiyor.
PlayStation 4'ün 8.50 Güncellemesi
PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi dışında eski nesil konsol PlayStation 4 için de 8.50 güncellemesi yayınlandı.
- Artık dahil olduğunuz tüm gruplar için ayrı ayrı bildirimleri açabilir veya kapatabilirsiniz.
- Oyun oturumlarında oturumun liderinden sizi oturuma davet etmesi için bir istek gönderebilirsiniz.
- Gizlediğiniz bir oyunu oynadığınız zaman artık arkadaşlarınız o oyunu oynadığınızı göremeyecek.
- Genişletilmiş depolama için dosya biçimi güncellendi. Genişletilmiş bir depolama cihazını bağladığınızda, dosya formatı güncellenecektir.
Kaynakça https://www.pushsquare.com/news/2021/04/ps5_firmware_update_21_01-03_00_00_38_is_available_to_download_now https://www.pushsquare.com/news/2021/04/theres_a_new_software_update_for_ps5s_dualsense_controllers_too https://www.pushsquare.com/news/2021/04/ps4_firmware_update_8_50_is_available_to_download_now Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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