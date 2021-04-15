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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi olan 21.01-03.00.00.38 ve PlayStation 4'ün 8.50 güncellemesi yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Nisan 2021, 12:00 (4 sa.)
    1,3b
    59
    2
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin bir önceki nesil konslu olan PlayStation 4 ve yeni nesil konsolu PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Özellikle PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi olması dikakt çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?"

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    Geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi güncelleme geçtiğimiz saatlerde yayınlandı ve en öne çıkan tarafı sizlere de aktardığımız gibi oyunlarınızı artık USB'ye depolayabilecek olmanız. Ancak ilk açıklanan detaylar dışında birkaç farklı yenilik de bulunuyor.

    PlayStation 5'in "21.01-03.00.00.38" Güncellemesi

    Güncelleme ile birlikte artık PlayStation 5'inizde yer kalmadığında oyunları silmek yerine USB'ye depolayabilir ve tekrar oynamak istediğinizde oradan yükleyebilirsiniz. Bu süreç Sony'nin aktardığına göre oyunları tekrar indirmekten veya başka bir diskten kopyalamaktan çok daha hızlı sürecek. Ne yazık ki konsol, oyunlarda SSD'nin hızını kullandığı için oyunları USB üzerinden oynayamıyorsunuz.

    Diğer yeniliklere baktığımız ise artık PS4 ve PS5 arasında Share Play özelliğinin desteklendiğini görüyoruz. Diğer yenilikler ise şöyle:

    • Artık oyun güncellemelerini önceden indirebilirsiniz 
    • Game Base bölümü için iyileştirmeler 
    • Kütüphanenizi özelleştirebilirsiniz
    • Oyun sohbetini hızlıca kapatabilmek ve ses ayarlarını hızlıca yapabilmek için yeni seçenekler
    • Ekran yakınlaştırmasında iyileştirmeler

    Güncellemenin boyutu yaklaşık oalrak 900 MB. Güncellemeyi yaptıktan sonra cihazınız açıldığında kontrolcüyü de güncellemeniz gerektiği istenirse şarj kablosunu takarak onu da otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Kontrolcü için istenen güncellemenin nasıl bir yenilik getirdiği bilinmiyor.

    PlayStation 4'ün 8.50 Güncellemesi

    PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi dışında eski nesil konsol PlayStation 4 için de 8.50 güncellemesi yayınlandı. 

    • Artık dahil olduğunuz tüm gruplar için ayrı ayrı bildirimleri açabilir veya kapatabilirsiniz.
    • Oyun oturumlarında oturumun liderinden sizi oturuma davet etmesi için bir istek gönderebilirsiniz.
    • Gizlediğiniz bir oyunu oynadığınız zaman artık arkadaşlarınız o oyunu oynadığınızı göremeyecek.
    • Genişletilmiş depolama için dosya biçimi güncellendi. Genişletilmiş bir depolama cihazını bağladığınızda, dosya formatı güncellenecektir.


    Kaynakça https://www.pushsquare.com/news/2021/04/ps5_firmware_update_21_01-03_00_00_38_is_available_to_download_now https://www.pushsquare.com/news/2021/04/theres_a_new_software_update_for_ps5s_dualsense_controllers_too https://www.pushsquare.com/news/2021/04/ps4_firmware_update_8_50_is_available_to_download_now
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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    game base bölümü daha pratik olmuş 2 sekme halinde. bir de bilgisi olan var ise corsair mp 600 1tb m2 ssd ps5 ile uyumlu mudur? hafızayı bu ürün ile arttırmak niyetindeyim.
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    D Dellialli 5 sn. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) emrhyldrm
    gerek ps5 olsun gerek series x olsun üzerindeki disk kontrol köprüsü pci 4.0 destekliyor.
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