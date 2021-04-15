PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı

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Sony'nin bir önceki nesil konslu olan PlayStation 4 ve yeni nesil konsolu PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Özellikle PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi olması dikakt çekiyor.

Ayrıca Bkz. "PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?"

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Geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi güncelleme geçtiğimiz saatlerde yayınlandı ve en öne çıkan tarafı sizlere de aktardığımız gibi oyunlarınızı artık USB'ye depolayabilecek olmanız. Ancak ilk açıklanan detaylar dışında birkaç farklı yenilik de bulunuyor.

PlayStation 5'in "21.01-03.00.00.38" Güncellemesi

Güncelleme ile birlikte artık PlayStation 5'inizde yer kalmadığında oyunları silmek yerine USB'ye depolayabilir ve tekrar oynamak istediğinizde oradan yükleyebilirsiniz. Bu süreç Sony'nin aktardığına göre oyunları tekrar indirmekten veya başka bir diskten kopyalamaktan çok daha hızlı sürecek. Ne yazık ki konsol, oyunlarda SSD'nin hızını kullandığı için oyunları USB üzerinden oynayamıyorsunuz.

Diğer yeniliklere baktığımız ise artık PS4 ve PS5 arasında Share Play özelliğinin desteklendiğini görüyoruz. Diğer yenilikler ise şöyle:

Artık oyun güncellemelerini önceden indirebilirsiniz

Game Base bölümü için iyileştirmeler

Kütüphanenizi özelleştirebilirsiniz

Oyun sohbetini hızlıca kapatabilmek ve ses ayarlarını hızlıca yapabilmek için yeni seçenekler

Ekran yakınlaştırmasında iyileştirmeler

Güncellemenin boyutu yaklaşık oalrak 900 MB. Güncellemeyi yaptıktan sonra cihazınız açıldığında kontrolcüyü de güncellemeniz gerektiği istenirse şarj kablosunu takarak onu da otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Kontrolcü için istenen güncellemenin nasıl bir yenilik getirdiği bilinmiyor.

PlayStation 4'ün 8.50 Güncellemesi

PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi dışında eski nesil konsol PlayStation 4 için de 8.50 güncellemesi yayınlandı.

Artık dahil olduğunuz tüm gruplar için ayrı ayrı bildirimleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

Oyun oturumlarında oturumun liderinden sizi oturuma davet etmesi için bir istek gönderebilirsiniz.

Gizlediğiniz bir oyunu oynadığınız zaman artık arkadaşlarınız o oyunu oynadığınızı göremeyecek.

Genişletilmiş depolama için dosya biçimi güncellendi. Genişletilmiş bir depolama cihazını bağladığınızda, dosya formatı güncellenecektir.

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