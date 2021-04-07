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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 için birinci şahıs bakış açısına sahip hayatta kalma oyunu duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    07 Nisan 2021, 23:00 (Güncellendi, 08 Nisan, 18:28)
    1,8b
    2
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Hollanda'da kurulan Blue Box Game Studios'un yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip hayatta kalma oyunu Abandoned, PlayStation 5 için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Outriders - İlk Bakış"

    PlayStation 5' özel yeni oyun olan Abondoned temelde birinci şahıs bakış açısına sahip hayatta kalma korku oyunu. Oyun fazlasıyla detaylı bir açık dünya sunacağını vaat ediyor. Oyun ile ilgili paylaşılan ilk detaylar şu şekilde:

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    • Hikaye

    Oyun, garip bir ormanda uyanan Jason Longfield isimli ana karakterin hikayesine odaklanıyor. Ormana nasıl gittiğini hatırlamayan Jason bir sonra karanlık bir amaç için kaçırıldığını fark eder. Oyundaki asıl amacınız da hayatta kalıp ormandan kaçmak.

    • Gerçekçi Karakter Etkileşimi

    Oyundaki her olayın karakter üzerinde bir etkisi var. Örneğin Jason koştuktan sonra veya korktuğunda nefessiz kalırsa hedef almak zorlaşacak. Silah kullanımı da bir hayli gerçekçi olacak. 

    • DualSense

    Oyunla etkileşimi arttırabilmek için PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in özelliklerini de kullanacak. Oyuncular oyunda her etkileşimi kontrolcü sayesidne hissedebilecek. 

    • PlayStation 5'in Gücü

    Oyun doğal 4K çözünürlükte 60 FPS vermeyi hedefliyor. Ayrıca gerçekçi grafikler, düzgün karakter animasyonları ve minimum yükleme süreleri vaat ediliyor.

    Abandoned, bu yılın son aylarında PlayStation 5 için özel olarak yayınlanacak. Duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/04/first-person-survival-shooter-abandoned-announced-for-ps5
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ARISLCK 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen gowlet
    bu fanatizm iyi değil birde yanında kötü kötü kelime şakaları yapınca bombok oluyor :(
    Yanıtla +18
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    gowlet 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekisbaksçılar 10 senelik GTA V geympesste verildi diye bayram ediyordu ama Sony’i kimse durduramıyordu..
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    vurdulu kırdılı aksiyonlardan gına geldi.silent hill,dead space,resident evil gibi survival oyunlarına da ihtiyaç var. daha erken demo olduğundan fps sanki biraz düşük gibi göründü bazı sahnelerde.eleştiri değil tabi.son halinde düzeltirler ama illaki.
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    JourneyToTheWest 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Trailer bitmeden kapattım dandik oyun.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Halo serisi var
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    Nevfel (T. I.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Seslendirme çok kötü. Klişe hayatta kalma olayını bu kadar saçma sapan seslendirip exclusive oyun diye saçma sapan bir video izletiyor Sony.



    Zor izledim bu ne dandik bir sunum arkadaş.



    Ps5 satışlarını bu tip bir sunumla azaltmaya çalışıyorlar herhalde.
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    WeDneS (Ercan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçemi acaba
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    gowlet 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekisbaksçılar 10 senelik GTA V geympesste verildi diye bayram ediyordu ama Sony’i kimse durduramıyordu..
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    ARISLCK 6 gün ( Mesaj Silindi ) gowlet
    bu fanatizm iyi değil birde yanında kötü kötü kelime şakaları yapınca bombok oluyor :(
    Yanıtla +18
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    L lollololo 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) gowlet
    Bi oyuna 600-700 tl vermeye devam edin biz 30 tl ye 100 lerce oyun oynuyoruz
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    A aydinnesty (aydın asa) 3 gün ( Mesaj Silindi ) gowlet
    Steamde 20 liraya bile alıcı bulamayacak şu dandik oyun için 700 lira vereceğiniz için çok mutluyuz. Şu fragmana attığımız kahkahaları kimse durduramıyordu.
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    joven ( joven) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlginç bir oyuna benziyor bakalım oyun severleri neler bekliyor memnun edebilecekmi oyuncuları.
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