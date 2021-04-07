PS5'in FPS hayatta kalma türündeki yeni özel oyunu Abandoned duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Hollanda'da kurulan Blue Box Game Studios'un yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip hayatta kalma oyunu Abandoned, PlayStation 5 için duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Outriders - İlk Bakış"

PlayStation 5' özel yeni oyun olan Abondoned temelde birinci şahıs bakış açısına sahip hayatta kalma korku oyunu. Oyun fazlasıyla detaylı bir açık dünya sunacağını vaat ediyor. Oyun ile ilgili paylaşılan ilk detaylar şu şekilde:

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı

Hikaye

Oyun, garip bir ormanda uyanan Jason Longfield isimli ana karakterin hikayesine odaklanıyor. Ormana nasıl gittiğini hatırlamayan Jason bir sonra karanlık bir amaç için kaçırıldığını fark eder. Oyundaki asıl amacınız da hayatta kalıp ormandan kaçmak.

Gerçekçi Karakter Etkileşimi

Oyundaki her olayın karakter üzerinde bir etkisi var. Örneğin Jason koştuktan sonra veya korktuğunda nefessiz kalırsa hedef almak zorlaşacak. Silah kullanımı da bir hayli gerçekçi olacak.

DualSense

Oyunla etkileşimi arttırabilmek için PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in özelliklerini de kullanacak. Oyuncular oyunda her etkileşimi kontrolcü sayesidne hissedebilecek.

PlayStation 5'in Gücü

Oyun doğal 4K çözünürlükte 60 FPS vermeyi hedefliyor. Ayrıca gerçekçi grafikler, düzgün karakter animasyonları ve minimum yükleme süreleri vaat ediliyor.

Abandoned, bu yılın son aylarında PlayStation 5 için özel olarak yayınlanacak. Duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/04/first-person-survival-shooter-abandoned-announced-for-ps5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.