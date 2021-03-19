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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı

    Daha öncesinde Project Athia olarak bilinen oyunun resmi ismi açıklandı. Ayrıca kısa da olsa oynanış görüntüleri gördük. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 12:30 (30 dk.)
    233
    84
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Project Athia'nın resmi ismi paylaşıldı. Ayrıca oyundan kısa bir video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek"

    Normalde oyunun proje ismi Project Athia'ydı ve oyun bir süredir o şekilde biliniyordu ancak dün akşam düzenlenen Square Enix sunumunda oyunun resmi ismi paylaşıldı. Oyunun ismi Forspoken olacak. 

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    Forspoken'da oyuncular Athia isimli fantastik ve tehlikeli bir diyarda, hayatta kalabilmek için büyülü güçlerini kullanan ve sıradan bir genç kadın olan Frey Holland'ı kontrol edecek. Frey karakteri ile bu bilinmeyen dünyayı keşfetmek ve sırlarını ortaya çıkarmak için bir maceraya çıkacaksınız. 

    PS5 ve PC için Çıkacak

    Luminous Productions, Forspoken'ın PlayStation 5'in gücünü sonuna kadar kullanacağını ve oyunculara daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. Oyun 2022 yılında PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun her iki platform için de aynı anda geliştiriliyor.

    Oyunu paylaşılan videosunu ve görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/03/project-athia-officially-titled-forspoken-launches-in-2022
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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir oyun olacak
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    Xit 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    ps5, pc, game pass muhteşem üçlü...
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