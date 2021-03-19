PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Project Athia'nın resmi ismi paylaşıldı. Ayrıca oyundan kısa bir video paylaşıldı.

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Normalde oyunun proje ismi Project Athia'ydı ve oyun bir süredir o şekilde biliniyordu ancak dün akşam düzenlenen Square Enix sunumunda oyunun resmi ismi paylaşıldı. Oyunun ismi Forspoken olacak.

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Forspoken'da oyuncular Athia isimli fantastik ve tehlikeli bir diyarda, hayatta kalabilmek için büyülü güçlerini kullanan ve sıradan bir genç kadın olan Frey Holland'ı kontrol edecek. Frey karakteri ile bu bilinmeyen dünyayı keşfetmek ve sırlarını ortaya çıkarmak için bir maceraya çıkacaksınız.

PS5 ve PC için Çıkacak

Luminous Productions, Forspoken'ın PlayStation 5'in gücünü sonuna kadar kullanacağını ve oyunculara daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. Oyun 2022 yılında PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun her iki platform için de aynı anda geliştiriliyor.

Oyunu paylaşılan videosunu ve görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/03/project-athia-officially-titled-forspoken-launches-in-2022

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