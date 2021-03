Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek

Tam Boyutta Gör

Microsoft önümüzdeki hafta küçük bir oyun etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre etkinlikte daha çok bağımsız oyunlara odaklanılacak. 25'ten fazla oyunun gösterileceği belirtilen etkinliği 26 Mart Çarşamba günü TSİ 19.00'da Twitch platformunda izleyebileceksiniz.

Etkinlikte çok büyük yeni haberler beklenmiyor. Daha önce tanıtılan S.T.A.L.K.E.R. 2, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain ve Exo One gibi oyunların detaylandırılacağı belirtildi. Açıklanan oyunlar arasında en dikkat çeken yapım S.T.A.L.K.E.R. 2 gibi görünüyor. Bunun dışında yüksek bütçeli yeni oyunların tanıtılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Xbox bunun için yaz aylarını bekliyor.

Microsof ayrıca etkinlikte ayrıca Xbox Game Pass ile ilgili de yeni duyurular yapılacağını açıkladı. Bu tarafta da yine Game Pass'e eklenecek olan yeni bağımsız oyunlarla ilgili bilgiler verilecek.

Etkinliği twitch.tv/twitchgaming veya twitch.tv/xbox adresleri üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

https://news.xbox.com/en-us/2021/03/18/idxbox-twitch-indie-showcase-march-26/

