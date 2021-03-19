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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek

    26 Mart günü Twitch'te yayınlanacak olan etkinlikte daha çok bağımsız yapımlara odaklanılacak. S.T.A.L.K.E.R. 2 ve The Ascent gibi oyunlardan yeni bilgiler verileceği doğrulandı.
    19 Mart 2021, 10:00 (3 sa.)
    552
    21
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek
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    Microsoft önümüzdeki hafta küçük bir oyun etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre etkinlikte daha çok bağımsız oyunlara odaklanılacak. 25'ten fazla oyunun gösterileceği belirtilen etkinliği 26 Mart Çarşamba günü TSİ 19.00'da Twitch platformunda izleyebileceksiniz.

    Etkinlikte çok büyük yeni haberler beklenmiyor. Daha önce tanıtılan S.T.A.L.K.E.R. 2, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain ve Exo One gibi oyunların detaylandırılacağı belirtildi. Açıklanan oyunlar arasında en dikkat çeken yapım S.T.A.L.K.E.R. 2 gibi görünüyor. Bunun dışında yüksek bütçeli yeni oyunların tanıtılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Xbox bunun için yaz aylarını bekliyor.

    Microsof ayrıca etkinlikte ayrıca Xbox Game Pass ile ilgili de yeni duyurular yapılacağını açıkladı. Bu tarafta da yine Game Pass'e eklenecek olan yeni bağımsız oyunlarla ilgili bilgiler verilecek. 

    Etkinliği twitch.tv/twitchgaming veya twitch.tv/xbox adresleri üzerinden canlı takip edebilirsiniz.



    https://news.xbox.com/en-us/2021/03/18/idxbox-twitch-indie-showcase-march-26/
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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 18 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fixriterzi (fixri terzi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu xbox türkçe oyun işini çözseler alt yazı dahi yeter dakka beklemem hemen alırım, ama yok işte pek takmıyorlar bizim piyasayı.
    Yanıtla +2
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    K Krone 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Starfield ya da TES ile ilgili birşeyler görürüz.
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    W WereChaos 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Krone
    TES i unut şimdilikte starfield olabilir
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz.
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