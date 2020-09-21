PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi şaşırtıcı derecede büyük boyutlara sahip. Bir Twitter kullanıcısı tarafından hazırlanan yeni temsili görsellerde konsolun bu devasa boyutlarını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Sony'nin yayınladığı resmi bilgiler kullanılarak hazırlanan görselleri aşağıda görebilirsiniz.

PlayStation 5 tam 39 cm uzunluğa ve 10.4 cm genişliğe sahip. PS5 şu anda tarihin en büyük oyun konsolu olarak önemli bir rekora imza atmış durumda. Sony önümüzdeki yıllarda PS5'in bir Slim versiyonu da piyasaya sürebilir ancak bu konsolun Slim hali bile yine muhtemelen epey büyük olacak.

Isıyı daha iyi dağıtacak

PlayStation'da UX Tasarımı bölümünün başkan yardımcısı Matt Maclaurin, geçtiğimiz Haziran ayında PS5'in boyutlarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Maclaurin şu ifadeleri kullandı:

"Konsolun büyük boyutlarının arkasında termal nedenler var. Bu nesil, küçük süperbilgisayarlardan oluşuyor. 7nm süreci, sağladığı güce oranla müthiş bir ısı performansı sunuyor, ancak yine de ekstrem bir güçten bahsediyoruz. Teknoloji hala çok yeni ve çok fazla ısı ortaya çıkarıyor, dolayısıyla ısıyı dağıtabilmek için daha çok alana ihtiyacımız var."

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