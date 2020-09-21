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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller

    Sony geçtiğimiz hafta PlayStation 5'in ölçülerini resmen açıklamıştı. Bir Twitter kullanıcısı bu bilgileri kullanarak temsili görseller hazırladı.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi şaşırtıcı derecede büyük boyutlara sahip. Bir Twitter kullanıcısı tarafından hazırlanan yeni temsili görsellerde konsolun bu devasa boyutlarını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Sony'nin yayınladığı resmi bilgiler kullanılarak hazırlanan görselleri aşağıda görebilirsiniz.

    PlayStation 5 tam 39 cm uzunluğa ve 10.4 cm genişliğe sahip. PS5 şu anda tarihin en büyük oyun konsolu olarak önemli bir rekora imza atmış durumda. Sony önümüzdeki yıllarda PS5'in bir Slim versiyonu da piyasaya sürebilir ancak bu konsolun Slim hali bile yine muhtemelen epey büyük olacak.

    Isıyı daha iyi dağıtacak

    PlayStation'da UX Tasarımı bölümünün başkan yardımcısı Matt Maclaurin, geçtiğimiz Haziran ayında PS5'in boyutlarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Maclaurin şu ifadeleri kullandı:

    "Konsolun büyük boyutlarının arkasında termal nedenler var. Bu nesil, küçük süperbilgisayarlardan oluşuyor. 7nm süreci, sağladığı güce oranla müthiş bir ısı performansı sunuyor, ancak yine de ekstrem bir güçten bahsediyoruz. Teknoloji hala çok yeni ve çok fazla ısı ortaya çıkarıyor, dolayısıyla ısıyı dağıtabilmek için daha çok alana ihtiyacımız var."



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebavamqko 6 dk.
    bu japonlar böyle mi yoksa bu dalevera neden?hadi kendi kullanıcılarına istediğini anlat ama senden 8 ay önce konsolun içini dışını çıkacak oyunları gösteren rakibine niye çamur attırma derdindesin?,zaten goty muhabbetinden bir çok firmaya para akıttığın konuşuluyordu. yetmedi sana tek bir taş atmayan rakibin hakkında youtubelar , dergiler ve teknokloji sitelerine rakibin hakkında haber yaptırmak nedir? yok varible vs vs collection vs vs. anlat kendi tarafına ama bu yaptığın yakışmıyor japon kardeş. seni onurlu biliriz.
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