PS5 kontrolcüsü DualSense'i artık Steam'de kullanabilirsiniz

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PlayStation 5'in en merak edilen özelliklerinden biri de kontrolcüsü DualSense'ti. Artık bu kontrolcüyü sadece PlayStation 5 sahipleri değil, aynı zamanda PC sahipleri de ekstra satın alıp Steam'de kullanabileceksiniz.

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PlayStation 5'in çıktığından beri belki de en fazla övgü alan şey kontrolcüsü oldu. Geçmiş nesillerde olduğu gibi konsol sahibi olmayıp yine de kontrolcü kullanmak isteyen oyuncular ne yazık ki DualSense'i kullanamıyordu konsol yeni çıktığı için. Valve de hiç vakit kaybeden hemen yeni bir güncelleme ile birlikte DualSense'i Steam'de kullanılabilir kıldı.

Ne yazık ki şu an için DualSense'in tüm özellikleri kullanılamıyor. Özellikle kontrolcünün en güzel özelliği olan dokunsal geri bildirim özelliği ne yazık ki yok, aynı şekilde titreme özelliği de. Ancak henüz sadece beta sürecinde olduğunu da hatırlatmak lazım. Yani kısa bir süre sonra tam destekli bir şekilde kontrolcüyü Steam oyunlarında kullanabileceğiz. Şuan için sadece tuşlar çalışıyor diyebiliriz kısaca.

PlayStation 5'i 8299 TL'ye almak istemezseniz, belki de sadece 1099 TL'ye DualSense kontrolcüsünü almak isteyebilirsiniz.

https://www.vg247.com/2020/11/14/dualsense-now-usable-steam-without-features-like-haptic-feedback/

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