Xbox Series X/S'in Quick Resume özelliği ile ilgili ciddi şikayetler var

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Xbox Series X ve Xbox Series S çıkışını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Her yeni konsolda olduğu gibi bu nesilde de daha ilk günden şikayetler gelmeye başladı. Aslında bu durum o kadar abartılacak bir durum değil, her zaman olan şeyler ancak konsollar yeni olduğu için daha fazla olay oluyor.

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Xbox Series X'in çıkışında bazı çökme hataları alan insanlar oldu ve özellikle sosyal medyada konsoldan duman çıkan videolar bir anda popüler oldu. Bu videolar kısa bir süre içinde yalanlandı elbette. Şimdi ise özellikle Reddit'te kullanıcılar başka bir sorundan şikayetçi: Quick Resume özelliği.

Quick Resume özelliği konsolunuzda aynı anda birkaç farklı oyunu açabilme gibi yenilik getiriyor. Aynı tarayıcınızda açtığınız farklı sekmeler gibi konsolda da oyunları farklı sekmelerde açıp hiç beklemeden diğer oyunlara geçiş yapabileceksiniz. Ancak görünen o ki çoğu kullanıcı bu özellikten şikayetçi. Şikayetler genel olarak özelliğin verimli bir şekilde çalışmadığı yönünde.

Microsoft ise şikayetler artınca konu ile ilgili hemen bir açıklama yaptı. Açıklamaya göe şu anda bazı oyunlar bu özelliği desteklemiyormuş. Bu yüzden bir sonraki açıklamaya kadar bu özelliğin kullanılmaması tavsiye ediliyor. Şu anda hangi oyunların desteklediği bilinmiyor ancak bu özellikte ufak bir sorun olduğu apaçık ortada.

Konsol henüz çok yeni olduğu için bu tarz sorunlar aslında gayet normal. İlerleyen süreçte çıkan oyunlarla ve konsola gelen güncellemeler ile birlikte bu sorunlar tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak yine de oyuncuların ilk günden böyle sorunlar yaşaması elbette üzücü bir durum.

https://www.vg247.com/2020/11/13/xbox-series-x-series-s-quick-resume-troubles/

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