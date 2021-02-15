PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStaion 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Şu ana kadar en çok "yeni teknoloji" hissettiren şey şüphesiz konsolun kontrolcüsü DualSense olmuştu. Ancak son bir haftadır gelişen olaylar, ilginç yerlere gitmeye başladı.

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Geçtiğimiz hafta bazı PlayStation 5 kullanıcıları DualSense'in analog tuşlarının takıldığına dair bazı şikayetler iletmeye başladı. Sorunun genel bir sorun olmadığı ancak ciddi sayıda şikayet geldi söylendi. Her ne kadar kontrolcüler garantiye dahil olsa da Sony'nin bu süreçte biraz ağırdan aldığı söylendi. Bu olayın ardından da Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP isimli bir hukuk bürosu dava açabilmek için araştırmalara başladı ve oyuncuların şikayetlerini iletmesini istedi.

Geçtiğimiz saatlerde de bahsi geçen hukuk bürosunun davayı açtığı açıklandı. Açılan davada PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense "kusurlu" olarak tanımlanıyor ve Sony'nin konsol çıkmadan önce yaptığı testlerde de kontrolcüdeki sorunu bildiğini iddia ediliyor. Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP, jürili bir yargılama yapılmasını ve dava sonucuna göre de bir tazminat talep ediyor.

Aynı hukuk bürosu daha önce Nintendo'nun kontrolcüsü için de bu tarz bir dava açmıştı.

https://www.ign.com/articles/ps5-dualsense-controller-drift-class-action-lawsuit-filed-against-sony

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