Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı

    Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'e gelen şikayetlerin ardından CSK&D isimli hukuk bürosu Sony'e dava açtı.
    15 Şubat 2021, 20:00 (Güncellendi, 2 gün)
    6,7b
    3
    8
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStaion 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Şu ana kadar en çok "yeni teknoloji" hissettiren şey şüphesiz konsolun kontrolcüsü DualSense olmuştu. Ancak son bir haftadır gelişen olaylar, ilginç yerlere gitmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı"

    Geçtiğimiz hafta bazı PlayStation 5 kullanıcıları DualSense'in analog tuşlarının takıldığına dair bazı şikayetler iletmeye başladı. Sorunun genel bir sorun olmadığı ancak ciddi sayıda şikayet geldi söylendi. Her ne kadar kontrolcüler garantiye dahil olsa da Sony'nin bu süreçte biraz ağırdan aldığı söylendi. Bu olayın ardından da Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP isimli bir hukuk bürosu dava açabilmek için araştırmalara başladı ve oyuncuların şikayetlerini iletmesini istedi.

    Geçtiğimiz saatlerde de bahsi geçen hukuk bürosunun davayı açtığı açıklandı. Açılan davada PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense "kusurlu" olarak tanımlanıyor ve Sony'nin konsol çıkmadan önce yaptığı testlerde de kontrolcüdeki sorunu bildiğini iddia ediliyor. Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP, jürili bir yargılama yapılmasını ve dava sonucuna göre de bir tazminat talep ediyor.

    Aynı hukuk bürosu daha önce Nintendo'nun kontrolcüsü için de bu tarz bir dava açmıştı. 



    https://www.ign.com/articles/ps5-dualsense-controller-drift-class-action-lawsuit-filed-against-sony Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    emin olmak iiin 5 sene bekleyin en iyisi.nolur nolmaz belki tam olmamıştır
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technical_Support (SERIF SENTURK) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DualSense v2 çıkarırlar
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha Yeni Çıktı tabi hata olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Ahmetoyunbros 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ohh canıma deysin(Bir PlayStation hayranı olarak)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technical_Support (SERIF SENTURK) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DualSense v2 çıkarırlar
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Garantisi olan ürünü niye dava ederler?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkan bişey 2-3 sene geçmeden alınmaz
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    emin olmak iiin 5 sene bekleyin en iyisi.nolur nolmaz belki tam olmamıştır
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayırlısı be hacı abi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya tutarsa diye açmışlar işte
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 1 gün Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu 1 gün Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir 1 gün Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak 1 gün Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı 1 gün Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor 2 gün Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir 2 gün Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? 2 gün Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı 2 gün 2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek 2 gün GÖRÜNTÜLENEN PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı Sonraki Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz 2 gün Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu 2 gün Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak 2 gün Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak 2 gün PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı 2 gün Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor 2 gün TikTok Hindistan da satılıyor 2 gün Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak 2 gün PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı 2 gün Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi 2 gün Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12 2 gün Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere 2 gün Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı 2 gün Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir? 2 gün Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı 2 gün GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart 2 gün Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı 2 gün Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran 2 gün Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız 2 gün Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız