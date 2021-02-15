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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı

    Sony’nin maliyet odaklı yaptığı bazı optimizasyonlar nedeniyle AMD yongasında bazı tümleşik bellek teknolojilerinin yer almadığını görüyoruz. Bu da haliyle performansı bir miktar kısabilir.
    15 Şubat 2021, 17:30 (2 gün)
    6b
    2
    52
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    6

    PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı
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    AMD’nin yeni nesil mimarileri ile tarihlerindeki en güçlü konuma ulaşan PlayStation ve Xbox konsollarının yongaları detaylanmaya devam ediyor. PS5 ile ilgili paylaşılan yonga görselleri bazı kırpmaları da ortaya koyuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor

    PS5 yongasında ne var?

    Sony PS5 yongasında bilindiği üzere yarı özel AMD mimarileri kullanılıyor. 3.5GHz hızında çalışan 8 adet özelleştirilmiş Zen 2 çekirdeği ve yine 36 kümeli RDNA2 grafik birimine yer veriliyor. Sistem 16GB GDDR6 bellek ile destekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    Paylaşılan yonga görselleri Sony ve AMD’nin bazı konularda kırpmalara gittiğini gösteriyor. Grafik biriminde verimlilik ile bant genişliği iyileşmesi sağlayan Infinity Cache ve yine işlemci tarafında tümleşik bellek konsol versiyonunda yer almıyor.

    Yorumlar Sony’nin biraz daha maliyet odaklı optimizasyonlar yaptığına işaret ediyor. Bu da haliyle performansı bir miktar kısacaktır. Bununla birlikte son kullanıcı tarafında bu optimizasyonların bir etkisi olacak mı merak konusu.

    PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    asko56 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ps severler büyük geçmiş olsun sony daha verdigi sözü tutamıyor
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    M meLek122 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iyiki almamışım dedirten bir haber
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yorumlar o kadar saçma ki, daha hayatında oyun geliştirme ile ilgili bilgisi olmayan adamlar SONY'e laf atıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Jack Rabbit Slims 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Biri de çıkıp dememiş ki PS5 çıkalı kaç ay oldu, yongası daha yeni mi ortaya çıktı diye.
    Ben mi anlamıyorum cidden açıklayın. Yeni çıkacak seri PS5'lerin yongasında ilk çıkanlara göre kırpma mı var yani?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Jack Rabbit Slims
    Arkadaşlar nereden duyumsamışsa, son model radeon ekran kartı bekliyorlar içinde.
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    Playstation5 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zuhahahaahaha milyar dolarlık ahmak yatırımları ellerinde patlayınca yok dualsense mahkemeye verme yok işlemci röntgeni çekip KAHVE FALINA bakma.



    Neremizle güldüğümüzü hepiniz çok iyi biliyorsunuz



    PLAYSTATION 4'ün bile satış rakamının gerisinde kalanların ACZİYETİNİ izliyoruz.



    Güneş Balçıkla Sıvanmaz! Ama bazıları kendince iyi sıvıyor



    Europe hardware estimates:

    Nintendo Switch - 85,980

    PlayStation 5 - 58,153

    PlayStation 4 - 32,375

    Xbox Series X|S - 27,428

    Xbox One - 6,010

    3DS - 352
    Yanıtla +2
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    mertvontrier 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan içerik. Nintendo satışları ortada. PC tayfası benchmark kasmaya devam etsin.
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    Boş yapma beni dinle 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesli frenliyen konsolun Series S değil, Ps5 olduğunu yeni anladı garibanlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ocelot- 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Boş yapma beni dinle
    Allah akıl dağıtırken sizin gibiler ne yapıyordu arkadaş
    Yanıtla +2
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2013 yılında sabah akşam güç muhabbeti yapıyorlardı, şimdi de önemsiz mi oldu? Sağlam güldüm hahahaha
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Donanımın kırpılması üzücü ama perakende satışı 400-500 dolar (Türkiye ve türevleri hariç) olan cihazdan da fazlasını beklemek gerçekçi olmaz. İyi bir optimizasyon, iyi grafikler, iyi bir oynanış ve iyi bir oyun sunabiliyorsa gerisi hikayedir. Olaya PC kafasıyla fazla bakmamak gerek.
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    zack06 (Bozuk Analog) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ps5 , ps4 pro'nun bir üst versiyonu olarak çıkmış gibi ps5 Elite olarak çıksa da olurdu. Hep dedim bu makine dayanamayacak illaki pro çıkacaktır demiştim ve hâlen diyorum.



    Seneye alırım pro
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    InViSiBLePLaYeR (Gökberk Karadeli) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil konsollar zaten 4K Ray Tracing için yeterli değiller Ray Tracing olmasa bile 4k için yeterli değiller yine de normal oyunlarda 2K 60 FPS yakalarlarsa Ray Tracingde de 1080p 60 FPS yakalasalar yeterli bence. Zaten Native 4K çalıştırabilen ekran kartları RTX3080-6800XT den (RDR2,Cyberpunk gibi AAA oyunlardan bahsediyorum) başlıyor sadece bu kartların parasına 1.5 konsol alınıyor ne ram kasa işlemci psu var işin içinde daha.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben ps5'imi aya roket göndermek üzere almıştım.Malesef Nasa bilgisayarı kadar güçlü değilmiş.Paramla rezil oldum.
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hiç şaşırmadım valla
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    5996 kez okundu.
    28 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, ps5 ve
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