PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı

AMD’nin yeni nesil mimarileri ile tarihlerindeki en güçlü konuma ulaşan PlayStation ve Xbox konsollarının yongaları detaylanmaya devam ediyor. PS5 ile ilgili paylaşılan yonga görselleri bazı kırpmaları da ortaya koyuyor.İlginizi Çekebilir PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor
PS5 yongasında ne var?
Sony PS5 yongasında bilindiği üzere yarı özel AMD mimarileri kullanılıyor. 3.5GHz hızında çalışan 8 adet özelleştirilmiş Zen 2 çekirdeği ve yine 36 kümeli RDNA2 grafik birimine yer veriliyor. Sistem 16GB GDDR6 bellek ile destekleniyor.
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Paylaşılan yonga görselleri Sony ve AMD’nin bazı konularda kırpmalara gittiğini gösteriyor. Grafik biriminde verimlilik ile bant genişliği iyileşmesi sağlayan Infinity Cache ve yine işlemci tarafında tümleşik bellek konsol versiyonunda yer almıyor.
Yorumlar Sony’nin biraz daha maliyet odaklı optimizasyonlar yaptığına işaret ediyor. Bu da haliyle performansı bir miktar kısacaktır. Bununla birlikte son kullanıcı tarafında bu optimizasyonların bir etkisi olacak mı merak konusu.
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Ben mi anlamıyorum cidden açıklayın. Yeni çıkacak seri PS5'lerin yongasında ilk çıkanlara göre kırpma mı var yani?
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Europe hardware estimates:
Nintendo Switch - 85,980
PlayStation 5 - 58,153
PlayStation 4 - 32,375
Xbox Series X|S - 27,428
Xbox One - 6,010
3DS - 352
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