Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kontrolcüsü DualSense'in yalnızca 417 saatlik ömrü olduğu iddia edildi

    Birkaç haftadır PlayStation oyuncularının bir bölümünün canını sıkan DualSense'in analog tuşlarındaki sorun ile ilgili ilginç bir iddia ortaya çıktı.
    22 Şubat 2021, 16:00 (3 sa.)
    1,9b
    66
    19
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    PS5 kontrolcüsü DualSense'in yalnızca 417 saatlik ömrü olduğu iddia edildi
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Konsola dair en çok sevilen detaylardan biri şüphesiz kontrolcüsü DualSense olmuştu. Oyuncular her ne kadar ileride şarj sorunu yaşanabileceğini düşünse de teknolojisi bir çok oyuncunun hoşuna gitmişti. Ancak kontrolcü beklenmeyen bir yerden sorun çıkarttı.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği her oyunda bulunmayacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir

    Geçtiğimiz haftalarda önce PlayStation 5 oyuncuları kontrolcünün analog tuşuna dair bazı şikayetler iletmeye başladı. Şikayette bulunan insan sayısı artınca bu sorunun genel bir sorun olduğu düşünüldü. Ardından da bir hukuk bürosu Sony'e dava açmak için incelemelere başladı. İncelemeler sonucunda hukuk bürosu, kontrolcüdeki sorunun genel bir sorun olduğunu ve Sony'nin daha konsol çıkmadan bu sorunu bildiğini iddia etti. Dava ile ilgili bir gelişme henüz olmadı ancak iFixit tarafından başka bir iddia daha ortaya çıktı ve gerçekten can sıkıcı bir iddia.

    417 Saat Ömrü Var

    iFixit geçtiğimiz günlerde kontrolcüye daha detaylı bakabilmek adına bir video yayınladı. iFixit, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in yaklaşık 417 saat ömrü olduğunu iddia etti. Videoya göre kontrolcüdeki analog tuşlarının yaklaşık 2 milyon çevirme ve yaklaşık 500.000 tıklama ömrü bulunuyor. Bu da yaklaşık 417 saat olarak ön görülüyor.

    Eğer bu iddia doğruysa, günde ortalama iki saat oyun oynayan birinin yaklaşık 7 ay içerisinde kontrolcüsünün bozulacağı anlamına geliyor. Bu sürenin de gerçekten çok kısa bir süre olduğunu belirtmek gerek.



    https://www.gamesradar.com/ps5-dualsense-teardown-videos-warned-us-about-stick-drift-months-ago/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ifixit dediyse doğrudur adamlar çok dürüst apple’ın yaptığı bir çok ahlaksızlıktan bahsetmişlerdi ama öyle kuru iftira değil altını doldurarak konuşuyorlar.
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ocelot- 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Press a Key 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna inanan tedavi olsun, yazık kafanıza ne diyeyim. Bir de ciddi ciddi yazıyorsunuz :)
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    crazywinner3 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anlamadım ben bu videoyu. Tüm kontrolcüler aynı joystick modülünü kullanıyor diyor, e o zaman tüm kontrolcülerde aynı problem var. Neden sadece dualshock suçlanıyor?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 dk. ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    Hepsinde var zaten. Ps başlıkları daha çok tık aldığı için ps atılıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Konsol brick olur, kolu drift sorunu yaşar. Bravo sony harikasın. Eski nesilde olan drift sorununa çözüm bulmayıp yeni nesilde de sunmak geriye uyumluluk adına şahane olmuş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    en kaliteli konsol
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    speed001 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O halde garantisi bitmeden 2 milyon çevirme ve yaklaşık 500.000 tıklama yapmamız lazım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mahmuteren12 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ucuz fiyata bu sitede satılıyor ;
    https://shtms.co/Zphile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Y Yûnus (Yunus Emre Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    DS4 V2'de 3 tane kolumda drift problemi yaşadım o yüzden o saatin eksiği yok fazlası vardır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Dellialli 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    PS5 hayal kırıklığı. İstediği kadar youtuberlarına yani tetikçilerine saçma salak paylaşımlar yaptırsın ama çok leş konsol çıkardı sony bu nesilde. O yüzden en iyisi Zen2 mimarsini taşıyan Ps5 pro beklemek. Bende Series X var. Memnunum şu anlık. Ps5 pro beklediğim gibi çıkarsa alırım.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Captain Marvel (Semih İnce) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok inandım hemen konsolu iade etmeliyim hemen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ifixit dediyse doğrudur adamlar çok dürüst apple’ın yaptığı bir çok ahlaksızlıktan bahsetmişlerdi ama öyle kuru iftira değil altını doldurarak konuşuyorlar.
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Berringer (Ahmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklemek lazım. Benim 2 adet dualsense kontrolcüm var bakalım ne olacak zamanla göreceğim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    cocainbar +48 encuni +42 OnderT +38 435 +34 oly1786 +29 fhrstw +28 Sebnem Ferah +26 hakanhan68 +25 BekirHan +21 gokhanvai +21
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 khytr89 3. kez +325 2 marcelor ilk kez +273 3 cocainbar ilk kez +263
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    66 Kişi Okuyor (6 Üye, 60 Misafir) 19 Masaüstü 47 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1868 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5 dualsense, sorun ve
    6 etiket daha kullanım ömrü dava şikayetler playstation 5 dualsense Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası247,1b
    Twitter Profili98,5b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Beş silindirli motora sahip Cupra Formentor VZ5 tanıtıldı 43 dk. Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat 58 dk. Steam'in bir sonraki oyun festivalinin tarihi belli oldu 1 sa. Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor 1 sa. Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı 2 sa. Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı 2 sa. Marvel, Fantastic Four filmi için çalışmalara başladı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN PS5 kontrolcüsü DualSense'in yalnızca 417 saatlik ömrü olduğu iddia edildi Sonraki Redmi Note 10 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 4 sa. ASUS ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core incelemesi - İddialı! 4 sa. Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek 4 sa. Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner 5 sa. 2021 SsangYong XLV Mayıs ayında Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 5 sa. Apple'ın üçüncü nesil AirPods kulaklık modelinin fotoğrafları sızdı 6 sa. ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu 6 sa. Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği her oyunda bulunmayacak 6 sa. Kötü hava şartları Samsung tesislerini vurdu, üretim sıkıntısı yaşandı 7 sa. Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası 7 sa. Kioxia ve Western Digital 162 katmanlı NAND Flash’larını duyurdu 7 sa. Kripto dünyasında NFT çılgınlığı; 600 bin dolar ödeyen var 8 sa. TSMC artan talepler karşısında 1000 mühendis daha görevlendiriyor 8 sa. Ryzen APUlu el konsolu Crysis açıyor 9 sa. Koronavirüs maske kullanım kılavuzları güncellendi, çift maske %95 engelliyor! 9 sa. Voodoo 5 6000 ekran kartı yeniden canlandı 9 sa. Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopterinden ilk sinyal geldi 16 sa. COVID-19 salgınının topluma etkileri çevrim içi tartışılıyor 17 sa. Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ın yayın tarihi belli oldu 17 sa. ABD’de soyu tükenmekte olan bir gelincik türü klonlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız