PS5 kontrolcüsü DualSense'in yalnızca 417 saatlik ömrü olduğu iddia edildi

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Konsola dair en çok sevilen detaylardan biri şüphesiz kontrolcüsü DualSense olmuştu. Oyuncular her ne kadar ileride şarj sorunu yaşanabileceğini düşünse de teknolojisi bir çok oyuncunun hoşuna gitmişti. Ancak kontrolcü beklenmeyen bir yerden sorun çıkarttı.

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Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir

Geçtiğimiz haftalarda önce PlayStation 5 oyuncuları kontrolcünün analog tuşuna dair bazı şikayetler iletmeye başladı. Şikayette bulunan insan sayısı artınca bu sorunun genel bir sorun olduğu düşünüldü. Ardından da bir hukuk bürosu Sony'e dava açmak için incelemelere başladı. İncelemeler sonucunda hukuk bürosu, kontrolcüdeki sorunun genel bir sorun olduğunu ve Sony'nin daha konsol çıkmadan bu sorunu bildiğini iddia etti. Dava ile ilgili bir gelişme henüz olmadı ancak iFixit tarafından başka bir iddia daha ortaya çıktı ve gerçekten can sıkıcı bir iddia.

417 Saat Ömrü Var

iFixit geçtiğimiz günlerde kontrolcüye daha detaylı bakabilmek adına bir video yayınladı. iFixit, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in yaklaşık 417 saat ömrü olduğunu iddia etti. Videoya göre kontrolcüdeki analog tuşlarının yaklaşık 2 milyon çevirme ve yaklaşık 500.000 tıklama ömrü bulunuyor. Bu da yaklaşık 417 saat olarak ön görülüyor.

Eğer bu iddia doğruysa, günde ortalama iki saat oyun oynayan birinin yaklaşık 7 ay içerisinde kontrolcüsünün bozulacağı anlamına geliyor. Bu sürenin de gerçekten çok kısa bir süre olduğunu belirtmek gerek.

https://www.gamesradar.com/ps5-dualsense-teardown-videos-warned-us-about-stick-drift-months-ago/

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